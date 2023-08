Malvagio arrestato perché picchiava la moglie

Arrestato uomo di 45 anni ad Aosta dopo aver picchiato brutalmente la compagna l'ha inseguita per strada. La vittima, una donna che ha subito un pugno al volto in seguito a una discussione con l'uomo, è riuscita a scappare in strada nel tentativo di sfuggire alle percosse.

Tuttavia, la situazione è peggiorata quando l'aggressore l'ha inseguita anche fuori casa, portando la scena di violenza al pubblico. La risposta della polizia è stata rapida, ma l'episodio ha comunque gettato luce sulla lunga storia di abusi subiti dalla donna.

La presenza di lesioni visibili, come un occhio tumefatto, sottolinea l'estrema gravità del maltrattamento subito. È preoccupante notare che la vittima ha dichiarato che tali violenze si protraggono da ben tre anni. La situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che l'aggressore era già noto alle forze dell'ordine.

L'udienza di convalida ha rivelato che la Procura ha richiesto la custodia in carcere per l'uomo, indicando il riconoscimento della serietà dell'atto commesso.

In questo caso, l'episodio non rappresenta solo un evento isolato, ma un'espressione di violenza domestica sistematica e continua che richiede un'attenzione particolare da parte delle autorità competenti.