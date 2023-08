Ritrovarsi e ricordare

Li attende il loro storico raduno, che avrà luogo domenica 13 agosto alla Vaccera, in Val D'Angrogna (To) dalle 12 in avanti.

Saranno momenti squisiti, indimenticabili, da gustare in compagnia di amici e parenti: all'insegna dei bei ricordi, del buon umore, dell'enogastronomia doc, delle canzoni.

Una giornata specialissima per riscoprire le tradizioni, valorizzando il passato per camminare insieme verso il futuro.

Ilda Baret e Eddy Monnet

Per saperne di più, chiamate il capostipite Eddy Monnet di Pra del Torno: cell. 353 4286393.

Laurina Monnet, tel. 0121 944335, oppure Gianni 0121 944255.