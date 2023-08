Le bufale della pizza valdostana e dell’informazione francofona

La mail: “Buongiorno, l'articolo sulla pizza tradizionale valdostana avreste potuto tenerlo per il 1 aprile ....avreste fatto sorridere. Così invece fate drizzare i capelli. Oltretutto scrivete che si trovano tracce della pizza valdostana negli affreschi di Fénis...."La storia della pizza valdostana non è molto documentata, ma si presume che sia nata come una ricetta casalinga per utilizzare gli avanzi di formaggio e di prosciutto cotto. I primi cenni storici si trovano in alcuni documenti del Duecento e due secoli dopo la troviamo dipinta negli splendidi affreschi del castello di Issogne"

Probabilmente si tratta di pizza con mozzarella di...bufala! Salvo mio errore, ovviamente.

Per cercare di essere un po' più seri, vi consiglierei piuttosto di fare un articolo sul fatto che una parte delle vallate laterali (tra cui tutta la Coumba freida) non riceve più da tempo nessuna televisione francofona. Non solo non si vede più France 2 (che invece in Svizzera, Belgio, Lussemburgo e Spagna continuano a vedere) ma neanche tsr1, TV5Monde e France24 (quest' ultima che si vede invece in tutta Italia dal 2018).

Insomma, da noi la televisione è solo in italiano....strano per una regione bilingue, francofona e con giunta autonomista!! Questo mentre, l' autunno scorso, in Sud Tirolo si felicitavano per un nuovo canale in lingua tedesca, che porta l'offerta a più di una ventina di canali televisivi, tra quelli tedeschi, austriaci e Svizzeri. Oltre ad una ventina di emittenti radiofoniche in tedesco....e la radio in VDA? Tanti bei temi che potreste approfondire”.

Gentile Mittente, La ringrazio per la suggestione e la considerazione; sarà nostra premura approfondire. La ringrazio anche per la sarcastica sagacia con la quale ha sollevato il problema del bilinguismo in Valle, del quale dovrebbe occuparsene, soprattutto i parlamentari ed i Consiglieri regionali che per buona parte, a mala pena, riescono a pronunciare bonjour.

Mi permetta una considerazione: l’articolo in oggetto è uno di quelli che in gergo si definiscono ‘pubbliredazionale’ inserito in una apposita rubrica.

Sicuramente avrà ragione lei quando scrive: “Probabilmente si tratta di pizza con mozzarella di...bufala! Salvo mio errore, ovviamente”.

Sicuramente non sbaglia quando parla di bufala riferendosi all’informazione francofona nella nostra Petite Patrie.

Grazie e continui a seguirci. Pi.Mi.