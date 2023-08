Come spendere meno in medicinali

C'è differenza tra comprare un medicinale da banco in farmacia, in una parafarmacia o in un ipermercato? Altroconsumo lo ha verificato in 10 città italiane, rilevando i prezzi dei farmaci più utilizzati. Gli ipermercati, pur registrando aumenti del 9%, rimangono l'alternativa più economica.

La spesa annua per i farmaci a persona è stimata in media a 358 euro, di cui una parte è direttamente sostenuta dai cittadini (circa 156€) mentre il restante è a carico del SSN. Altroconsumo ha fornito alcuni utili suggerimenti per diminuire la spesa di farmaci senza mettere a rischio la salute.

In primis, è fondamentale acquistare solo le medicine necessarie ed evitare i prodotti di dubbia efficacia: non esistono elisir miracolosi, nemmeno in farmacia (parla con il tuo medico di base e chiedigli un parere sull’efficacia di prodotti che non conosci.) Inoltre, riconoscere i farmaci per principio attivo dà la possibilità di scegliere tra l’acquistare il farmaco generico oppure acquistare il farmaco “di marca” più costoso. Per esempio, la crema Zovirax 10g, indicata nel trattamento delle infezioni cutanee da Herpes simplex, costa 21,50 euro, mentre il generico Aciclovir crema EG 10g solo 9,50€: scegliendo il generico si ha un risparmio previsto di ben 12€.

Un altro modo per risparmiare consiste nel non fermarsi alla farmacia più vicina, ma visitare le parafarmacie, i corner salute degli ipermercati e anche le farmacie online, dove si possono trovare farmaci senza ricetta e un’ampia variabilità di prezzo. Ad esempio 20 bustine dell’antidolorifico Okitask possono costare da 5,80€ a 10,80€. Solitamente gli iper e i siti online sono i canali più convenienti, ma anche in farmacia si possono trovare promozioni interessanti.

Infine, è importante evitare i doppioni, ovvero quei farmaci che la pubblicità destina a scopi specifici ma che in realtà hanno gli stessi principi attivi: un esempio lampante sono i Moment, tutti a base di ibuprofene e adatti per gli stessi dolori, ma che si trovano in commercio con diverse forme e prezzi.

A questo link è possibile trovare maggiori informazioni riguardo l’analisi.