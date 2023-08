Incontro per la campagna di prevenzione truffe ai danni degli anziani

Continua senza sosta l’opera di sensibilizzazione dell'Arma dei Carabinieri finalizzata alla prevenzione e al contrasto dell'esecrabile fenomeno delle truffe perpetrate ai danni degli anziani.

Si tratta di iniziative di rassicurazione sociale, che tendono a consolidare il tradizionale rapporto di vicinanza dell'Arma ai cittadini, con particolare riguardo nei confronti di quanti si trovano all'interno delle fasce più deboli e indifese della popolazione.

Con questi presupposti, dunque, il Comandante della Compagnia di Aosta Ten. Col. Tommaso Gioffreda e il Comandante della Stazione di Morgex Lgt Davide Chessa hanno accolto l’invito della Sindaco di Prè Saint Didier ad incontrare la cittadinanza, in quella piazza Vittorio Emanuele II, nella decorsa serata.

Nel corso dell’incontro i presenti hanno ricevuto utili consigli a tutela della propria sicurezza, con suggerimenti su come evitare di rimanere vittime di truffe, fenomeno criminale ormai sempre più diffuso, messe in atto da veri e propri professionisti del crimine, attraverso trucchi ed espedienti dai contorni multiformi ed in continua evoluzione.

Al termine dell’incontro è stato distribuito un pieghevole realizzato sulla base delle linee guida del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, riguardante proprio la prevenzione sulle truffe più comuni, incentrato sui concetti di prudenza, sul concetto di collaborazione con i propri vicini, ricordando che in caso di dubbi o necessità i Carabinieri sono a disposizione dei cittadini e sempre raggiungibili attraverso il Numero Unico di Emergenza 112, numero da contattare senza preoccuparsi di disturbare.