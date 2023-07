A Maté “Il mito del corno delle Alpi”

MA.TE' Magazine du Terroir si occuperà in questa puntata parliamo di uno strumento preistorico perché pare sia stato introdotto in Europa da parte di alcuni pastori nomadi asiatici. Le prime descrizioni le si ritrovano, poi, in Svizzera a Viège nel 1212. Qualche secolo dopo, nel 1555, uno studioso di Zurigo lo definisce “una specie di corno litum alpinum”. Stiamo parlando del Cor des Alpes che è diventato uno strumento di moda e di promozione turistica nella vicina Svizzera. Ancora poco praticato in Valle d’Aosta. A Nendaz, invece, ci hanno costruito attorno anche un Festival che ogni anno richiama migliaia di appassionati. Volete saperne di più... Seguiteci





Dans cet épisode MA.TE' (Magazine du Terroir) prendra soin d’un outil préhistorique qui a probablement été introduit en Europe par quelques bergers nomades asiatiques. Les premières descriptions de cet objet se trouvent en Suisse, à Viège en 1212. Quelques siècles plus tard, en 1555, un érudit zurichois le définit comme "une espèce de corne litum alpinum". Nou sommes en train de parler du Cor des Alpes qui est devenu un outil de promotion à la mode et une attraction touristique en Suisse. Encore peu pratiqué en Vallée d'Aoste, à Nendaz, en revanche, ils ont également construit autour de cet instrument un Festival qui attire chaque année des milliers de passionnés.