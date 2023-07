Controlli al confine, ADM scopre franchi svizzeri non dichiarati

Oltre 70.000 franchi svizzeri non dichiarati, prevalentemente in banconote da 1.000 CHF, sono stati scoperti dai funzionari ADM e dalle Fiamme Gialle della Tenenza del Gran San Bernardo durante le continue attività di contrasto e prevenzione agli illeciti valutari.

In particolare, un passeggero, di nazionalità serba, proveniente dalla Svizzera e diretto in Kosovo, ha omesso di dichiarare che trasportava denaro contante in misura superiore a 10.000 euro e, in seguito ad un approfondito controllo effettuato dai doganieri e dai finanzieri in servizio al Valico del Gran San Bernardo, sono stati rinvenuti franchi svizzeri per un controvalore di 73.505 euro.

I funzionari ADM e i militari della Guardia di Finanza hanno provveduto al sequestro del 50% della somma eccedente la franchigia, per un controvalore di 31.753 euro, nel rispetto della normativa valutaria che stabilisce l’obbligatorietà della dichiarazione per i trasferimenti di denaro contante pari o superiore alla soglia di 10.000 euro.

Il proficuo risultato conseguito conferma l’efficacia del Protocollo d’Intesa siglato tra ADM e GDF nel mese di aprile c.a. che prevede l’intensificazione dei controlli congiunti tra le due Istituzioni volti a contrastare le violazioni negli spazi doganali.