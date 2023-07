Valgrisenche: Un appuntamento che vale il doppio con Davide Mancini e le guarigioni di Geppina

Madame Gerbelle - Storia di un dono

Il volume nasce da un’idea di Davide Mancini (nella foto) e della famiglia Gerbelle

Madame Gerbelle (all’anagrafe Giuseppina Pallais), guaritrice del paese di Saint Christophe, è tra le personalità più affascinanti della cultura tradizionale valdostana. La sua casa in località La Plaine immersa nel verde, è stata per anni meta di pellegrinaggio e centro nevralgico di una comunità, non solo locale, che cercava risposte nel secret praticato da “Geppina”. Cos’è, allora, il secret? Il secret è un dono, è conoscenza di antiche formule di guarigione, è ascolto. Ma il secret cela uno scenario narrativo più antico e profondo, pur essendo un savoir ancora vitale e contemporaneo, seppur risemantizzato, che custodisce l’idea e la storia di cura praticata e tramandata in Valle d’Aosta, testimonianza del patrimonio ambientale e immateriale valligiano. Storia di un dono, restituisce la complessità della riflessione sull’uso sociale di saperi tradizionali, attraverso un omaggio appassionato alla figura di Geppina, con la sua intensa vita relazionale, lo spirito anticonformista e la generosa disposizione alla cura, e le storie di vita di quanti, e sono molti, si sono rivolti a lei. (fonte Pourparler.org)