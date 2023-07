DAL 17 LUGLIO APRONO NELLE LOCALITÁ DI VILLEGGIATURA GLI AMBULATORI PER L’ASSISTENZA MEDICA DEDICATI AI TURISTI

Come ogni anno, l’Azienda USL attiva per il periodo estivo il servizio di assistenza medica dedicato ai turisti, aprendo gli ambulatori per gestione della guardia medica turistica nelle principali località di villeggiatura, al fine di contribuire a ridurre i disagi per l’utenza lontano da casa e gli accessi non appropriati in Pronto Soccorso.

Dal 17 luglio al 25 agosto saranno attivi gli ambulatori ad accesso diretto a Courmayeur, La Thuile, Cogne, Valtournenche, Val d’Ayas-, Gressoney-Saint-Jean.

Negli ambulatori viene erogata assistenza medico-generica ai cittadini non iscritti al Servizio sanitario della Valle d’Aosta. La tariffa è fissata a 10 euro per la prescrizione ripetitiva (ricetta medica) e a 25 euro per la prescrizione ambulatoriale (visita).

Gli ambulatori ad accesso diretto sono operativi nei giorni feriali e non è prevista l’attività a domicilio.

Presso i Comuni, le sedi ambulatoriali e le strutture ricettive saranno esposti gli orari e i numeri di telefono dei medici. Eventuali variazioni saranno comunicate anche tramite il sito web istituzionale www.ausl.vda.it.

Di seguito il calendario (date e orari successivi saranno comunicati prossimamente):

COURMAYEUR - Centro traumatologico, Strada delle Volpi, 3

- Mercoledì 19 luglio ore 09:00 – 12:00

- Giovedì 20 luglio ore 14:30 – 17:30

- Venerdì 21 luglio ore 14:30 – 17:30

LA THUILE – Consultorio USL, Via Collomb, 5

- Martedì 18 luglio ore 08:00 – 14:00

- Venerdì 21 luglio ore 08:00 – 13:00

- Martedì 25 luglio ore 08:00 – 14:00

- Venerdì 28 luglio ore 11:00 – 16:00

- Lunedì 31 luglio ore 11:00 – 16:00

COGNE – Consultorio USL, Loc. Villaggio Cogne, 49

- Lunedì 17 luglio ore 15:00 – 18.00

- Giovedì 20 luglio ore 16:00 – 19:00

- Venerdì 21 luglio ore 09:00 – 12:00

- Lunedì 24 luglio ore 16:00 – 19:00

- Giovedì 27 luglio ore 15:00 – 20:00

- Venerdì 28 luglio ore 09:00 – 12:00

- Lunedì 31 luglio ore 08:30 – 12:30

VALTOURNENCHE – Consultorio USL, Fraz. Crétaz, 67

- Lunedì 17 luglio ore 08:00 – 12:00

- Martedì 18 luglio ore 08:30 – 13:00

- Mercoledì 19 luglio ore 15:00 – 19:00

- Giovedì 20 luglio ore 08:30 – 12:30

- Venerdì 21 luglio ore 13:00 – 18:00

- Lunedì 24 luglio ore 08:30 – 13:00

- Martedì 25 luglio ore 08:30 – 13:00

- Mercoledì 26 luglio ore 13:00 – 19:00

- Giovedì 27 luglio ore 09:00 – 12:00 / 16:00 – 19:00

- Venerdì 28 luglio ore 15:00 – 20:00

- Lunedì 31 luglio ore 08:00 – 14:00

VAL D’AYAS

B RUSSON – Consultorio USL, Via La Pila, 182

- Martedì 18 luglio ore 08:30 – 12:00

- Mercoledì 19 luglio ore 12:30 – 14:00

- Martedì 25 luglio ore 08:30 – 12:00

- Mercoledì 26 luglio ore 12:30 – 15:30

AYAS/CHAMPOLUC – Ambulatorio comunale, Place Rameyn, Ayas

- Lunedì 17 e 24 luglio ore 13:30 – 15:30

- Giovedì 20 e 27 luglio ore 11:00 – 14:00

- Venerdì 21 e 28 luglio ore 12:30 – 15:30

GRESSONEY-SAINT-JEAN – c/o Sporthaus, loc. Tscharsde, 29

- Lunedì 17-24-31 luglio ore 08:00 – 14:00

- Martedì 18 e 25 luglio ore 16:30 – 20.00

- Mercoledì 19 e 26 luglio ore 08:00 – 14:00

- Giovedì 20 e 27 luglio ore 08:00 – 14:00

- Venerdì 21 e 28 luglio ore 14:00 – 20:00