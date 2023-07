Quanto durano 10 secondi?

Il Tribunale di Roma ha assolto un bidello, Antonio Avola, di 66 anni, che ha molestato una ragazza 17 enne. L’uomo ha infilato le mani sotto gli slip della giovane mentre lei saliva le scale per andare in classe assieme ad un’amica poi, dopo averla palpeggiata, l’ha sollevata di due centimetri dalle mutandine. L’amica ha confermato di aver assistito alla molestia, e anche lo stesso imputato ha ammesso parte della versione della ragazza, tuttavia il Tribunale ha giudicato la manovra "maldestra ma priva di concupiscenza" e "durata una manciata di secondi, senza alcun indugio nel toccamento". Riteniamo inaccettabile che, dopo che la ragazza abbia preso il coraggio di sporgere denuncia, affidandosi allo Stato per difendersi dall’atto totalmente privo di consenso subito, questo sia rimasto sordo alle sue richieste. È impellente che questa sentenza venga rivista e che questo caso non venga dimenticato!