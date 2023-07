Torgnon: Festa di dedica del Musée Petit Monde alla métressa Alma Perrin

Grazie all'impegno della métressa Alma Perrin ed al suo immenso impegno e amore per la cultura alpina ha permesso la creazione di questo museo, un piccolo gioiello culturale che custodisce e valorizza le tradizioni e la cultura della comunità torgnoleintse.

Morta nel 2012, la maestra Alma è ricordata da tutti per la sua determinazione nello studio prima e nell’insegnamento poi, e per la sua grande passione nella divulgazione della conoscenza della cultura e delle tradizioni dei paesi di montagna. Il Musée Petit Monde ha aperto al pubblico nel 2004 grazie alle ricerche e alla raccolta di oggetti tra le famiglie di Torgnon promosso da Alma Perrin che ha saputo creare un gruppo di lavoro appassionato.

Per mostrarle la gratitudine per questo suo operato in favore della comunità l’Amministrazione comunale e la Commissione della Biblioteca di Torgnon hanno deciso di dedicarle una festa nel luogo che tanto amava e di apporre una targa che ricordi il suo impegno nella creazione di questo museo.

Il programma dell’evento prevede:

· ore 14.00 laboratorio di fotografia per bambini dedicato al territorio e alle sue tradizioni a cura di Ommegraphie (su prenotazione);

· ore 16.30 cerimonia di posa della targa e discorsi ufficiali;

· ore 17.00 aperitivo in musica con il gruppo Aperofolk.

Tutta la comunità è invitata a partecipare poiché il Musée Petit Monde è un luogo che nasce dalla comunità e a lei viene affidato affinché le tradizioni del passato non vengano dimenticate ma possano essere tramandate.