Al Parco Nazionale Gran Paradiso, per imparare tutto sulla natura

Il Parco Nazionale Gran Paradiso è un simbolo, non solo italiano, per le strategie di conservazione di flora e fauna, per le azioni di divulgazione scientifica e per le pratiche di sostenibilità ambientale.

Inoltre, uno dei precetti su cui le strategie turistiche del PNGP si basano, è quello di accogliere il visitatore facendo sì che, quando riparta, porti con sé conoscenze utili ed una nuova consapevolezza in merito le questioni ambientali. Il turismo al PNGP è certamente sostenibile al momento della visita (lo confermano le certificazioni ed i riconoscimenti ricevuti), ma si impegna ad offrire al visitatore la conoscenza di nuovi e utili strumenti da portare fuori i confini del Parco, nella vita di tutti i giorni.

Per questi motivi gli eventi estivi danno spazio ad incontri come LE PILLOLE DI NATURA, a cura di esperti, ricercatori e Guide del Parco, nelle cinque valli dell'area protetta, per approfondire diverse tematiche naturalistiche in modo divertente, stimolando la partecipazione e la curiosità dei partecipanti, prenotazione consigliata al link: https://www.pngp.it/form/<wbr></wbr>pillole-di-natura

PILLOLE DI NATURA

14 luglio, Degioz Valsavarenche - Sala Consiliare, ore 18

Stefania Pinna e Giovanni Borello - Convivere con la Natura: necessità e sfide

15 luglio, Ceresole Reale - centro visitatori, ore 17

Stefania Pinna - Convivere con la Natura: necessità e sfide

22 luglio, Noasca - centro visitatori ore, 17

Michele Vacchiano - I segni della cultura alpina nelle Alpi occidentali

29 luglio, Ceresole Reale - centro visitatori ore, 17

Alder Costabel e Valerio Orazi - Lupo, amico o nemico? Prima di giudicare scopriamolo con chi lo studia!

9 Agosto, Rhemes Notre Dame - Centro Visitatori, ore 17

Serena Ciampa - Cambiamenti climatici e fauna

10 agosto, Cogne - ore 17.30

Stefania Pinna - Convivere con la Natura: necessità e sfide

11 agosto, Rhemes Notre Dame - Sala Comunale Chanavey, ore 18

Stefania Pinna e Giovanni Borello - Convivere con la Natura: necessità e sfide

12 agosto, Noasca - centro visitatori, ore 17

Alder Costabel e Antonella Cotza - Camoscio, sappiamo proprio tutto? Scopriamolo con chi lo studia!

18 agosto, Rhemes Saint Georges - Maison Pellissier, ore 17.30

Eleonora Rossi - Insetti fantastici e dove trovarli: racconti ed aneddoti sulle creature più bizzarre che abitano il nostro pianeta

23 agosto, Cogne - Centro Visitatori ore 17

Lolita Bizzarri - Lupo o camoscio? Strategie predatorie e antipredatorie

26 agosto, Degioz Valsavarenche - Sala Consiliare, ore 21

Davide D’Acunto - Uomo e lupo… Una convivenza possibile?

Sempre nell’ambito degli eventi estivi del Parco, troviamo altre 2 sezioni intitolate CONVIVERE CON I CAMBIAMENTI e LUCE ED ENERGIA, in collaborazione con i comuni del territorio del Parco.

Ne è un esempio l’evento dal titolo Territorio Uomo e Ambiente a Rhêmes-Notre-Dame il 12 agosto data in cui il paese valdostano organizza un’escursione letteraria verso il Rifugio Benevolo accompagnati da una guida ambientale escursionistica e da una scrittrice per andare alla scoperta del legame tra natura e cultura, sfogliando con la prima il libro della natura e con la seconda testi scritti da autori che hanno profondamente vissuto la montagna, come Robert Macfarlane, Antonia Pozzi ed Enrico Camanni.

Alle ore 17 presentazione del libro “Se non dovessi tornare. La vita bruciata di Gary Hemming, alpinista fragile” di Enrico Camanni, incontro con l’autore, dibattito e aperitivo.

Luce: energia e vita è il titolo della tre giorni che si terrà a Ceresole Reale dal 10 al 12 agosto. Al centro degli eventi saranno il museo glaciologico del Serrù e il nuovo museo delle zone alpine del PNGP, ma sarà offerto ai partecipanti un’osservazione guidata del cielo stellato estivo ed uno spettacolo di lasershow con un basso impatto ambientale.

CONVIVERE CON I CAMBIAMENTI

12/08 TERRITORIO, UOMO E AMBIENTE - Rhemes-Notre-Dame (AO)

LUCE ED ENERGIA

26/07 PER FARE UN FIORE...CI VUOLE IL SOLE! - Valsavarenche (AO)

10/08 – 11/08 – 12/08 - LUCE: ENERGIA E VITA - Ceresole Reale (TO)