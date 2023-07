Rassegna estiva “Culturété”: laboratori artistici al Castello Gamba

L’Assessorato dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali informa che, in occasione della rassegna estiva “Culturété”, il Castello Gamba, polo regionale dedicato all’arte moderna e contemporanea, ospiterà sabato 15 e domenica 16 luglio e domenica 20 agosto i laboratori artistici della storica dell’arte e acquerellista Marcella Pralormo, nell’ambito degli appuntamenti dell’Estate in Gamba.

Appassionata cultrice dell’acquerello e da sempre impegnata nell’educazione all’arte, Marcella Pralormo propone atelier di pittura en plein air dedicati a un pubblico dai 16 anni in su, ispirandosi alle tecniche dei viaggiatori ottocenteschi, con particolare riferimento a quelli impegnati nel Grand Tour, come Goethe e Turner.

Sabato 15 luglio, ore 10: Marcella Pralormo con Dipingere la montagna sul carnet di viaggio invita i partecipanti a disegnare in natura nel parco del Castello Gamba e trasferire colori e forme su un carnet de voyage, portando a casa un ricordo illustrato. L’acquerello possiede una capacità di sintesi e un’espressività che si adattano perfettamente ad esprimere emozioni.

Domenica 16 luglio, ore 10: con il secondo appuntamento chiamato Dipingere il paesaggio con un solo colore la storica dell’arte propone una ricerca espressiva originale, che parte da un vincolo rigido, l’utilizzo di una sola tonalità - il blu oltremare - per espandere la propria sensibilità cromatica ed estetica in nuove direzioni.

Domenica 20 agosto, ore 10: Dipingere nel parco del Castello Gamba è un vero e proprio laboratorio di acquerello en plein air che si tiene nella vasta tenuta della dimora. Con cavalletto e tavolozza ci si accomoda nel parco e, insieme a Marcella Pralormo, si impara ad esprimere la luce, le ombre e le sensazioni atmosferiche.

I partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti materiali:

- scatola da 12 acquerelli (scatole da viaggio) marchi Winsor and Newton e Schmincke

- carnets da viaggio in formato A5 oppure un blocco con fogli staccabili da acquerello carta cotone da 300 gr. ruvida o semiruvida.

Attività a pagamento: tariffa intera 25 Euro – ridotta (6-18 anni) 17 Euro

Prenotazione obbligatoria al numero 0166 563252 (tutti i giorni 9 – 19)

Per tutti gli appuntamenti dell’Estate in Gamba: https://valledaostaheritage.com/events/estate-in-gamba-culturete-2023/