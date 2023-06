Saint Pierre: Presentata l'Associazione l'Artzon

Il sindaco del Comune ha introdotto la serata e presentato l’evento cedendo in seguito la parola al presidente, signor Marco Carlin. Un breve ringraziamento agli intervenuti, alcuni riferimenti del passato e una ampia descrizione della nascente Associazione: volontà di recuperare tutti i documenti storici del territorio per restituirli alla collettività in forma digitale.

Per ravvivare l’attenzione è stato proiettato un video amatoriale riportante la testimonianza di alcune persone del territorio che hanno ripercorso le proprie esperienze remote. Il video è stato particolarmente apprezzato. L’intervento seguente del presidente è stato focalizzato sulla parte organizzativa e finanziaria dove emerge una sostanziale necessità di finanziamento, anche se esistono già concreti presupposti di importanti sostenitori.

La serata è stata animata dalla parte conclusiva del video che ha visto le testimonianze della persona più anziana del paese, ma anche quella di una ragazza molto giovane a significare la volontà di non perdere gli eventi di oggi che saranno la storia del futuro.

A sn: il vice presidente della REgione, Luigi Betschy, con Marco Carlin presidente dell'Associazione