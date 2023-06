Successone della seconda edizione del progetto Bondzor

Il 13 giugno all'area verde di Gressan si è svolta la festa finale del progetto Bondzor. Giunto alla sua seconda edizione, l'iniziativa del comune di Charvensod ha stimolato a camminare per 15 minuti ogni mattina i bambini delle scuole primarie durante tutto l'anno scolastico, al fine di attivare il corpo e risvegliare la mente, come recita il sottotitolo del progetto, “mens sana in corpore sano”.

Il 15 maggio gli studenti avevano già partecipato ad una giornata di avvicinamento all'atletica, sempre organizzata dal Comune, mentre in occasione dell'evento finale sono stati coinvolti in un insieme di giochi all'aria aperta. Dopo la merenda offerta dall'amministrazione comunale e il dono di magliette con il logo del progetto, si sono tenute delle lezioni di giochi popolari.

"Bondzor è stato fortemente voluto dall'amministrazione comunale - commenta la consigliera Evi Garbolino, referente del progetto - dal momento che il comune di Charvensod crede profondamente nell'educazione al benessere e alla salute sin da piccoli. Per questo ci siamo fatti aiutare nel percorso da tre esperti, un nutrizionista, Jean Paul Perret, uno psicologo, Roberto Greco ed un esperto di motricità, Alessandro Saravalle. Un grande ringraziamento ai volontari ed al Comune di Gressan per averci concesso gli spazi".