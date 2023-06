"Trenitalia Summer Experience 2023, in VDA scatta l'orario estivo

Prende il via domenica 11 giugno la Summer Experience 2023 del Polo Passeggeri del Gruppo FS, per una mobilità estiva sempre più integrata, multimodale e sostenibile. La nuova offerta è stata presentata oggi a Roma da Stefano Cuzzilla, Presidente di Trenitalia e Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia.

Sulla rete ferroviaria italiana correranno più di 250 Frecce al giorno, integrate da 20 Freccialink, per raggiungere oltre 120 destinazioni marittime, di montagna o le città d’arte. A disposizione dei passeggeri anche più di 6000 treni del Regionale al giorno, un’offerta intensificata per favorire i viaggi leisure con collegamenti capillari per 1.700 località italiane, di cui 565 località turistiche raggiungibili con treno e 91 grazie all’offerta intermodale.

“Con la Summer Experience del Polo Passeggeri abbiamo rafforzato ulteriormente l’attenzione al cliente che è sempre più al centro di tutte le nostre decisioni. Per rispondere alla crescente domanda di viaggi, in particolare di chi si sposta per piacere o per svago, abbiamo investito molto in nuovi treni e bus e abbiamo aumentato la frequenza dei nostri mezzi nel weekend.

Il successo dei collegamenti treno e bus, unito alla crescente domanda di coloro che scelgono di viaggiare in bici a bordo dei nostri treni, fa sì che il nostro impegno si concretizzi in valore aggiunto per l’industria del Turismo e per i territori”, ha dichiarato Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia Elemento centrale e strategico del Polo Passeggeri è l’intermodalità. La pianificazione del viaggio, infatti, sarà più completa anche grazie alla rinnovata app di Trenitalia, che consentirà in maniera semplice di acquistare treni, bus e parcheggi del Gruppo Ferrovie dello Stato per programmare soluzioni di primo e ultimo miglio.

In quest’ottica, il Polo Passeggeri del Gruppo FS conferma in Valle d’Aosta i collegamenti Freccialink. Tutti i weekend dal 1° luglio al 30 settembre quattro collegamenti intermodali treno + bus con interscambio a Torino Porta Susa permetteranno di raggiungere direttamente con un unico biglietto, la perla delle Alpi, Courmayeur e Aosta. Per il Regionale, proseguono i treni diretti tra Aosta e Torino: 24 corse al giorno che in meno di due ore collegano senza cambio i due capoluoghi di regione e l’ultima corsa della sera riduce di 10 minuti il tempo di percorrenza da Ivrea ad Aosta.

Nella stagione estiva del Polo Passeggeri si rafforza l’attenzione all’ambiente, che passa anche dall’autoproduzione di energia elettrica da 10 impianti fotovoltaici presenti nelle officine e negli impianti, a beneficio delle infrastrutture del Polo Passeggeri e dai circa 26mila posti bici quotidianamente a disposizione dei viaggiatori di Regionale, Intercity ed Eurocity, le cui prenotazioni sono aumentate del 30% rispetto al 2022. Elementi distintivi del rinnovato modello di trasporto collettivo e integrato, secondo i principi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance.

SEMPRE PIÙ SERVIZI PER UN’ESPERIENZA DI VIAGGIO PERSONALIZZATA

Non solo servizi, ma anche offerte e promozioni dedicate a chi sceglie il treno. Viaggiare tra le meraviglie d’Italia alla scoperta delle principali attrazioni locali, è sempre più conveniente grazie ai servizi del Regionale di Trenitalia con l’offerta Italia in Tour, viaggi illimitati per 3 giorni a 29 € (15 € per i bambini e ragazzi da 4 ai 12 anni) o per 5 giorni a 49 € (25 € per i bambini e ragazzi da 4 ai 12 anni).

L’offerta si estende anche agli amici a quattro zampe con Dog in Tour che permette viaggi illimitati per 3 giorni a 15 € o per 5 giorni a 25 €. Sui treni del Regionale, dal 12 giugno, è possibile usufruire dell’offerta Junior con cui i bambini fino a 15 anni viaggiano gratis dal lunedì al venerdì accompagnati da un adulto over 25.