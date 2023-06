La Giunta regionale incontra il presidente del Coni

Si è trattato di unincontro istituzionale che si è inserito nel visita in Valle d’Aosta del Presidente Malagò per l’evento Milano-Cortina 2026 nelle scuole che ha fatto tappa a Courmayeur.

Ad accompagnare il Presidente Malagò vi erano la Dirigente territoriale del CONI Cecilia d’Angelo e il Presidente CONI Valle d’Aosta Jean Dondeynaz. All’incontro, oltre agli Assessori Luigi Bertschy, Marco Carrel, Luciano Caveri, Giulio Grosjacques, Carlo Marzi e Davide Sapinet, erano presenti il Presidente dell’ASIVA Marco Mosso, il Presidente dell’Associazione valdostana Maestri di sci Giuseppe Cuc e il Presidente dell’Union Valdostana Guide Alta Montagna Ezio Marlier.

Nel ringraziare Malagò per aver accolto l’invio del Governo regionale, il Presidente Testolin ha sottolineato che “l’appuntamento di oggi è per noi un’occasione speciale, perché si parla di qualcosa che ci appartiene: il nostro territorio, la montagna, che oggi è rappresentata dai referenti delle professioni e delle realtà che la frequentano e la vivono”.

“E’ per noi motivo di orgoglio – ha aggiunto il Presidente della Regione – rilanciare la nostra disponibilità a collaborare e ad essere di corollario alle Olimpiadi di Milano-Cortina, soprattutto per quanto riguarda l’ospitalità delle squadre per gli allenamenti. Ma al tempo stesso vogliamo ribadire il nostro interesse a essere terra di manifestazioni e di quei grandi eventi sportivi che il nostro territorio ospita da sempre”.

Nel corso dell’incontro è stato concordato che, con il raccordo del Presidente del CONI Valle d’Aosta Dondeynaz, saranno raccolte le disponibilità di strutture, infrastrutture ed alberghi valdostani che potranno essere inseriti nella lista internazionale di accoglienza per gli allenamenti e gli eventi pre-Olimpiadi.

Tra gli eventi di rilievo che riguarderanno la Valle d’Aosta, è stata ricordata l’assegnazione del Trofeo invernale CONI 2025 alla nostra regione.