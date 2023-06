GIORNATA MONDIALE DONATORI DI SANGUE 2023

Direttivo valdostano dei Donatori di sangue della FIDAS Valle d’Aosta comunica che sabato 10 giugno celebra in anticipo la journée mondiale du donneur de sang 2023, evento istituito nel giugno del 2004 dall’Organizzazione Mondiale di Sanità in occasione della ricorrenza della nascita di Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni e coscopritore del fattore RH. “Attraverso questa iniziativa” - afferma Giuseppe Grassi presidente valdostano Fidas - “vogliamo innanzitutto ringraziare tutti i donatori di sangue per il loro gesto che compiono in modo volontario, anonimo, periodico, non retribuito, responsabile e associato. Idealmente ci uniamo a tutti i Donatori di sangue del pianeta per continuare a promuovere e diffondere la cultura del dono del sangue, necessaria ad offrire speranza di vita a tantissimi pazienti e trapiantati. Non poteva esserci occasione migliore per salutare con affetto e ringraziare ad uno ad uno tutti i volontari donatori di sangue e in particolare quelli della Fidas valdostana, i rappresentanti del Direttivo regionale FIDAS, della 67 federata “San Michele Arcangelo”, del Gruppo FIDAS Brissogne “Antonio Santoro” della Polizia Penitenziaria, del Gruppo Ferrovieri FERDOS Fidas, del Coordinamento Giovani Fidas della Valle d’Aosta e dell’Associazione Donatori volontari sangue e organi della “Silvy Parlato”.

Giuseppe Grassi

Attraverso il nostro gesto civico contribuiamo a garantire l’autosufficienza di sangue ed emoderivati al Servizio Trasfusionale regionale e partecipiamo al soddisfacimento delle necessità trasfusionali di altre regioni d’Italia meno virtuose. Il claim del World Blood Donor Day 2023 è: “Dona sangue, dona plasma, condividi la vita, condividila spesso“. Un messaggio chiaro e forte che facciamo nostro per sensibilizzare quante più persone possibili sull’importanza della donazione responsabile e periodica. Ogni singola donazione di sangue e di plasma, per molti pazienti cronici rappresenta un vero e proprio salvavita, in particolare per coloro che sono affetti da patologie come l’anemia falciforme, la talassemia, l’emofilia o le immunodeficienze. Lo slogan è rivolto a tutti, affinché questo messaggio di prossimità diventi virale e ognuno si faccia carico dei pazienti che necessitano di un supporto trasfusionale a vita sottolineando il ruolo che ogni singola persona può svolgere donando sangue e plasma. La Fidas valdostana celebra il suo World Blood Donor Day il 10 giugno 2023, iniziativa che gode del patrocinio del Comune di Aosta. Il programma prevede un’intensa attività associativa, spalmata sull’intera giornata. Dalle ore 9:00 fino alle ore 17:00 il Coordinamento dei Giovani Fidas guidato da Anna Mele sarà presente con uno stand in Piazza Chanoux. Durante queste ore verrà svolta attività di informazione e promozione del dono del sangue. Per l’occasione la Fidas Valle d’Aosta donerà 200 bellissimi gerani rossi all’Associazione“A.M.A.M.I.”, Associazione Malati di Anemia Mediterranea Italiana, che saranno offerti al costo minimo di euro 5,00 adeguatamente confezionati in sacchetti e decorati con fiocco di colore giallo. Colori scelti non a caso che esaltano il dono del sangue intero e del plasma.

Con questa proposta, i Donatori di sangue della Fidas Valle d’Aosta invitano cittadini, volontari e donatori a sostenere l’iniziativa e ad avvicinarsi allo stand e acquistare il geranio rosso del Donatore di sangue. Il ricavato sarà interamente devoluto nelle mani di Andrea Valentino Tetto, presidente dell’Associazione A.M.A.M.I. e ospite dell’incontro che si terrà alle ore 18:00 ad Aosta presso il Salone Ducale al primo piano del palazzo comunale sito in Piazza Chanoux.

All’incontro interverranno: Luca Tonino Presidente del Consiglio comunale di Aosta, Carlo Marzi Assessore regionale sanità, salute e politiche sociali, Clotilde Forcellati Assessora comunale di Aosta alle politiche sociali, abitative e alle pari opportunità, Claudio Latino Presidente del CSV, Paola Ascolese Presidentessa dell’ Ordine Professionale di Aosta degli Infermieri, Caterina Pizzato Referente FAI Giovani Aosta, Carlo Champvillair Vice presidente Fiab Aosta a Velò, Anna Mele Coordinatrice valdostana dei Giovani Fidas e Giuseppe Grassi presidente dei Donatori di sangue Fidas regionale .

Parteciperà il Questore di Aosta Carlo Musti, il presidente della XX^ Delegazione valdostana dell’International Police Association Lorenzo Chiodo, il presidente della Sezione valdostana dell’ANPS Associazione nazionale Polizia di Stato Antonio Spina, il Segretario Generale aggiunto del CESP (Consiglio Europeo dei Sindacati di Polizia) Massimo Denarier e tanti altri rappresentanti di Associazioni e del mondo del volontariato valdostano.

Per info e adesioni 3387925709 pres.fidasvda@gmail.it per chi volesse seguirci siamo su facebook, twitter, LinkedlN oppure visitate il nostro sito internet www.fidasvda.it