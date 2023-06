Il Presidente della Regione Renzo Testolin ha incontrato oggi, presso la sede del CSV, il Console generale di Cuba Marcos Hernández Sosa

Il Presidente della Regione Renzo Testolin ha incontrato oggi ad Aosta, nella sede del CSV, il Console generale della Repubblica di Cuba Marcos Hernández Sosa, nell’ambito di una riunione istituzionale organizzata dall’Associazione Donne Latino-Americane della Valle d’Aosta ‘Uniendo Raices, Odv’, cui ha preso parte anche il Presidente del Consiglio Valle Alberto Bertin.





Da sn: il Presidente del Consiglio, il Console, il presidente della Regione

Nell’esprimere un particolare apprezzamento per l’iniziativa di oggi, che consente ai cittadini cubani di espletare nella sede del Csv di Aosta formalità burocratiche per le quali normalmente è necessario recarsi a Milano, il Presidente Testolin ha evidenziato l’interesse della Regione a una “stretta collaborazione con il Consolato per favorire la massima integrazione sul territorio, anche in raccordo con l’associazione Uniendo Raices, presieduta da Miguelina Baldera Santana, impegnata da anni nella promozione sociale e lo scambio culturale tra Valle d’Aosta e America Latina”.