Consorzio Produttori e Tutela della Dop Fontina, nominate le nuove cariche sociali

Si è riunito il Consiglio di Amministrazione del CONSORZIO PRODUTTORI E TUTELA DELLA DOP FONTINA per la nomina delle nuove cariche sociali.

È stato riconfermato alla carica di Presidente Andrea Barmaz che resterà in carica per tre anni. “Ringrazio il CdA per la rinnovata fiducia che mi onora. Il Consiglio ha riconfermato anche la maggior parte dei Consiglieri e ritengo che ciò vada letto anche come un segnale di continuità con il triennio precedente. Saremo più che mai determinati a proseguire nel cammino intrapreso incrementando le attività svolte nel campo della tutela, vigilanza, promozione insieme al continuo miglioramento qualitativo delle produzioni. Il mio obiettivo sarà quello di impegnarci a far crescere la Fontina facendo conoscere a un pubblico sempre più ampio le sue caratteristiche uniche.”

Alla carica di vice Presidente è stato eletto Danilo Grivon.

Si riportano di seguito i componenti del Consiglio di Amministrazione eletti durante l’assemblea del 16-05-2023:

Bredy Ugo, Brunet Yuri, Chenal Fabrizio Ernesto, Cuaz Piero, Denarier Marino, Duclos Denis, Fognier Elio, Jocallaz Piero Lorenzo, Mussi Tiziana, Patat Sara, Toscoz Ezio, Vallet Lea, Frassille Matteo (Sindaco Unico Effettivo), Gorrex Germano (Sindaco Unico Supplente)

Riflettori puntati sull’eccellenza dei formaggi Dop italiani all’ambasciata italiana a Washington in occasione della Festa della Repubblica. Giovedì primo giugno, AFIDOP - l’Associazione dei Formaggi Italiani DOP –<s> </s>insieme ai Consorzi di Tutela di Asiago, Fontina, Gorgonzola, Grana Padano, Pecorino Romano, Pecorino Toscano e Piave, sarà ospite di una speciale serata celebrativa con oltre 900 invitati, tra autorità statunitensi, rappresentanti della comunità italiana e italo-americana, comunità diplomatica internazionale a Washington e imprenditori del Belpaese. Durante l’evento saranno promosse la Ryder Cup 2023, che sarà ospitata a Roma e la candidatura della Capitale per Expo 2030.

“Un’occasione imperdibile – ha detto Antonio Auricchio, presidente di AFIDOP – per rafforzare la promozione delle nostre eccellenze lattiero casearie presso un pubblico di alto profilo negli Usa, dove l’Italia detiene il primato mondiale dell’export di formaggi. Un mercato strategico, quello statunitense, che con 55,9 milioni di export nel I bimestre 2023 ha registrato un exploit per i formaggi Dop con un +24% a valore sullo stesso periodo del 2022, superando nettamente il trend del comparto che si attesta a un +17%”.

Complessivamente l’export italiano di formaggi negli States vale 418 milioni euro, di cui quasi l’84% è rappresentato dai formaggi a denominazione di origine protetta. Un mercato in costante espansione quello dei formaggi dop italiani negli Usa, le cui esportazioni, negli ultimi dieci anni, sono cresciute del 22,5% in volume e dell’81% in valore, passando da 193,2 milioni del 2012 a 349,9 euro nel 2022.