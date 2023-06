A Pont-Saint-Martin l'evento "Di sana e robusta Costituzione"

Martedì 6 giugno dalle ore 17.30 presso l’Auditorium di Pont-Saint-Martin, avrà luogo l’evento Di sana e robusta Costituzione che vede protagoniste le Istituzioni scolastiche partecipanti alle Settimane della legalità e della cittadinanza Bassa Valle 2023.

Sul file rouge del macro tema La Costituzione, saranno presentate alla comunità educante attività di canto, ballo, lettura, video, oltre alla premiazione del concorso La Costituzione in bella mostra.

Dalle ore 21.00, poi, sarà proposto lo spettacolo teatrale Out of the ordinary show a cura dell’Istituzione Scolastica di Istruzione Liceale Tecnica e Professionale di Verrès.

Le iniziative rappresentano il consolidamento di un’azione sinergica tra le Istituzioni scolastiche, i soggetti territoriali, le associazioni, i firmatari del Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti della persona e della comunità familiare, promosso e curato dalla Procura della Repubblica di Aosta e i referenti del Tavolo tecnico permanente sulla corresponsabilità educativa e sulla legalità coordinato dall’Assessorato regionale Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali.

“Mi complimento per l’iniziativa – afferma l’Assessore Jean-Pierre Guichardaz - che dimostra una notevole unità a tutti i livelli, istituzionali e associativi, su una tematica molto importante per l’intera collettività che vede protagonisti i giovani e i giovanissimi del territorio”.