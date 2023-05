Il contributo dei giovani alla nuova mobilità pubblica

La Regione propone un questionario alle/agli studentesse/studenti valdostani che frequentano le facoltà universitarie di Torino e Milano, al fine di monitorare l’adeguatezza del servizio di trasporto offerto.

Ad oggi sono quasi 400 i ragazzi, di cui quasi il 90 per cento sulla sede di Torino, che hanno compilato il form fornendo utili informazioni e suggerimenti per adeguare il servizio ai loro bisogni.

Il questionario continuerà ad essere attivo accedendo alla home page del sito istituzionale della Regione per tutto il mese di giugno. Pertanto le studentesse e gli studenti che non hanno ancora risposto sono invitati a contribuire con le loro proposte a questa indagine accedendo al seguente link

https://newsondaggi.regione.<wbr></wbr>vda.it/index.php/381326?lang=<wbr></wbr>it

Il coinvolgimento dei giovani che beneficiano dei servizi per spostarsi per motivi di studio, in questa delicata fase di trasformazione dell’offerta della mobilità pubblica è di fondamentale importanza per la programmazione dei servizi nel breve come nel medio periodo. Ringrazio chi ha già risposto e invito gli altri a dedicare alcuni minuti per partecipare al sondaggio – dichiara l’assessore Luigi Bertschy.