FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO DAL 30 MAGGIO L’INTERFACCIA SI ALLINEA A QUELLA DELL’APP HEALTH VDA

a partire dal 30 maggio 2023, l’interfaccia del Fascicolo Sanitario Elettronico VdA si allinea con la grafica e le funzionalità dell’App Health VdA, sviluppata da Inva per conto della Regione e dell’USL.

Si tratta di un ulteriore passaggio del sistema di digitalizzazione nell’ambito della strategia regionale attuata per potenziare e valorizzare il sistema informativo valdostano in un’ottica di sviluppo di accesso e prossimità dei servizi sanitari alle persone. “L’impegno, insieme all’azienda USL - commenta l’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali Carlo Marzi - è volto a far evolvere il fascicolo per renderlo più ricco di servizi innovativi per gli assistiti e più integrato nel sistema digitale regionale. Lo scorso 22 maggio la Giunta ha individuato L’Azienda USL, che ne già ha curato l’istituzione, la manutenzione e l’evoluzione, quale soggetto attuatore esterno per gli investimenti collegati al PNRR, che vedono destinare alla nostra Regione un finanziamento complessivo di circa 1,3 milioni di euro.

L’attuale fascicolo sanitario era uno strumento che aveva visto la nostra regione primeggiare in Italia -prosegue l’Assessore Marz i- oggi dobbiamo incrementarne l’utilizzo, rendendo il fascicolo sanitario elettronico più facile, moderno e vicino agli assistiti”.

Oltre alla nuova interfaccia, che racconta l’identità di un percorso “su misura”, Su FSE- Health VdA è stata attivata una nuova funzione che permette al cittadino di inserire alcune informazioni utili a comporre il proprio “Taccuino Sanitario”, come punto di raccolta e visualizzazione e a suo uso esclusivo.

Il taccuino personale dell’assistito è una sezione riservata, all’interno della quale possono essere inseriti dati e documenti personali relativi ai percorsi di cura. Al Fascicolo Sanitario Elettronico si accede tramite SPID (il Sistema pubblico di identità digitale) oppure Carta d’identità elettronica (CIE) o Tessera sanitaria/Carta nazionale dei servizi (TS/CNS). Finora è stato attivato da 78.767 valdostani, il 67% degli assistiti. L’App Health Vda, lanciata a dicembre 2018, è stata scaricata 16.153 volte.

La funzione di “delega”, la novità inserita a novembre 2022, conta 3.147 attivazioni. L’App è disponibile per iOs e Android. Una volta scaricata il cittadino deve fare il login attraverso lo SPID. Da lì può consultare tutti i documenti contenuti nel Fascicolo: i dati sanitari, il certificato delle vaccinazioni, nonché prenotare direttamente esami e visite specialistiche, conoscere le farmacie di turno e la loro geolocalizzazione, procedere con la scelta e revoca del medico di assistenza primaria.

Anche il pagamento è facilitato: si possono saldare i ticket sanitari attraverso PagoPA, l’infrastruttura dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

I cittadini che hanno bisogno di un supporto per esprimere il consenso alla consultazione FSE per l’aggiornamento dei riferimenti (mail, cellulare) utili alle “Notifiche” automatiche possono richiedere il Servizio di "assistenza guidata" recandosi biblioteca dell’Ospedale “Parini” (quarto piano) dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 16:00 con orario continuato.

In orari di apertura anche presso: Poliambulatorio di Chatillon, Poliambulatorio di Donnas, Poliambulatorio di Morgex, Consultorio di Verrès, Cup Parini e Cup Beauregard.