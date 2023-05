Giardino botanico alpino Paradisia, riapertura il 3 giugno

Nel Parco Nazionale Gran Paradiso la primavera è alle porte. Le ultime temperature mediamente alte, successive alle tanto attese piogge, accelerano il risveglio del giardino botanico alpino Paradisia di Cogne. Grazie alla storica collaborazione tra l’Ente Parco e Fondation Grand Paradis, i visitatori potranno tornare ad ammirare le specie del giardino già a partire dal 3 giugno.

Il giardino botanico alpino Paradisia, a 1700 metri di altitudine, è un vero e proprio tesoro di diversità, con circa 1000 specie vegetali differenti, provenienti dall’Italia e dal resto del mondo ed è visitabile con visita guidata, compresa nel prezzo del biglietto e ad orari prefissati, che permette di conoscere erbe di montagna, licheni, fiori e piante officinali ed ammirare le meravigliose farfalle che lo abitano.

Proprio Paradisia è uno dei tre Centri di divulgazione scientifica del Parco, in cui questa estate si svolgerà la rassegna “Natura in Evoluzione”, un progetto realizzato dal Parco Nazionale Gran Paradiso in collaborazione con l’Associazione BioMA, dedicato a grandi e piccoli di tutte le età per comprendere cosa è, come funziona e come si studia l’evoluzione in natura. Passato, presente e futuro della ricerca e della conservazione della biodiversità di flora e la vegetazione, raccolti in tre appuntamenti: il 25 giugno, con un laboratorio paleontologico organizzato con l’associazione Akhet volto a indagare i segreti che i fossili vegetali ci possono svelare, il 29 luglio il presente con le specie aliene e i loro impatti e il 19 agosto, il futuro, con i cambiamenti climatici e le trasformazioni della vegetazione. Tutti gli eventi e le informazioni sono disponibili sul sito del Parco www.pngp.it

Nel corso dell’estate Fondation Grand Paradis proporrà inoltre al Giardino Botanico Alpino Paradisia laboratori e animazioni per bambini ed adulti tenuti da guide naturalistiche specializzate; tra questi “Le api e il miele” alla scoperta del delicato equilibrio del mondo delle api, “Sfarfallando” sulle farfalle che popolano il giardino e le piante in grado di attrarle, “Cosa raccontano le piante officinali” sulle specie officinali e le loro proprietà. Novità di quest’anno saranno gli appuntamenti del Bioblitz, attività alla scoperta della biodiversità e della ricchezza del Parco nazionale Gran Paradiso che - attraverso la rilevazione, in un’area definita e in un limitato lasso di tempo, di quante più specie vegetali e animali possibili - registrerà, in modo informale e divertente, la varietà delle forme di vita che si possono trovare all’interno degli ambienti naturali del Parco; il Bioblitz rappresenterà per i partecipanti un’opportunità di comprendere l’importanza della biodiversità e di avvicinarsi al mondo della ricerca. Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.grand-paradis.it.

Come già sperimentato nella stagione 2022, all’interno del giardino sarà inoltre possibile osservare in 3D la fioritura di alcune specie botaniche scansionando dal proprio smartphone i QR Code presenti lungo il percorso. Grazie alle tecnologie di realtà aumentata realizzate nell’ambito del Progetto Interreg Europe “Digitourism”, i visitatori potranno così assistere alle fioriture anche quando queste non saranno presenti nel giardino.

Il Giardino è anche visitabile in autonomia grazie alla webapp ufficiale “Paradisia”, realizzata dall’Ente Parco, in cui sono presenti schede relative alle specie botaniche presenti, oltre ad approfondimenti sull’ecosistema montano e alle attività vivaistiche e raggiungibile direttamente al link https://paradisiapp.pngp.it/

Per pianificare il proprio viaggio nel Gran Paradiso, prenotare le visite ed esplorare a distanza siti e punti di interesse del territorio è inoltre possibile scaricare sul proprio cellulare l’app Visit Gran Paradiso, realizzata da Fondation Grand Paradis e ricca di contenuti multimediali e news sugli eventi in programma.

Gli orari ed i giorni di apertura del giardino botanico per l’estate 2023 saranno i seguenti: