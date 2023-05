GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Sono stati nominati, per un triennio, la signora Nora Martinet quale consigliere in seno al consiglio di amministrazione della Fondazione Regione autonoma Valle d’Aosta per la ricerca sul cancro, la signora Alda Frand Genisot in qualità di revisore dei conti della Fondazione sistema Ollignan per un triennio, e Katia Laurent come sindaco effettivo e Alessandra Dalmasso come sindaco supplente nel collegio sindacale della Società Industria Servizi Ecologici, per tre esercizi sociali.

È stato approvato di proporre al Consiglio regionale un disegno di legge relativo alle disposizioni urgenti per l’efficientamento organizzativo degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. In particolare il testo concerne la disciplina delle particolari posizioni dei funzionari di categoria D.

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

È stata approvata l’acquisizione del servizio di supporto specialistico e di assistenza tecnica alle autorità di gestione, per l’attuazione dei programmi regionali FESR e FSE+ della Valle d’Aosta, per il periodo di programmazione 2021/2027.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stato approvato il Piano di riparto dei contributi a sostegno dell’attività delle Associazioni culturali valdostane per il 2023. In particolare saranno concessi alle Associazioni che ne hanno diritto complessivamente 316.843,00 euro.

È stata approvata l’organizzazione dei laboratori didattici per bambini in occasione delle Mostre e le tariffe d’ingresso da applicare per i servizi aggiuntivi. In particolare le tariffe da applicare riguardano gli incontri di approfondimento e i laboratori didattici per famiglie e bambini.

Sono stati approvati gli orari di ingresso ai castelli e ai siti archeologici regionali a decorrere dal 1° luglio 2023, il tariffario di ingresso, i criteri di applicazione delle riduzioni e delle gratuità per gli stessi siti a decorrere dall’8 gennaio 2024 nonché le tariffe delle card e del tariffario da applicare ai servizi aggiuntivi.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stato modificato il programma regionale dei lavori pubblici per il triennio 2023/2025, in particolare riguarda degli interventi volti alla riduzione del rischio di dissesti di versante e di sistemazione idraulica dei torrenti Berruard e Buthier nel Comune di Ollomont.

È stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria del ponte al km 3+672 della strada regionale n.19 nel Comune di Pollein.

È stata presa in esame la deliberazione relativa all’approvazione delle modalità e delle prescrizioni per il rilascio e per la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni nonché delle modalità di carattere procedimentale per la declassificazione delle strade regionali. L’atto sarà inviato al CPEL per il parere.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stato determinato il fabbisogno dei medici specialisti da formare per l’anno accademico 2022/2023 ed è stato approvato il finanziamento di otto contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali per le scuole di specializzazione di area sanitaria dell’Università degli studi di Torino.

È stato approvato il finanziamento di un posto aggiuntivo di formazione specialistica e delle relativa borsa di studio per la scuola di specializzazione in genetica medica dell’Università degli studi di Torino, a decorrere dall’anno accademico 2022/2023.

Sono state approvate le disposizioni all’Azienda USL della Valle d’Aosta per l’attuazione della sperimentazione per l’erogazione degli ausili, ortesi e protesi a tecnologia avanzata e con le caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati alle persone con disabilità fisica, finalizzati a estendere le abilità della persona e migliorare la qualità di vita.

È stato approvato, per il 2023, il Piano di azione annuale per la promozione e il sostegno del sistema dei servizi per la prima infanzia. L’atto dovrà essere sottoposto al parere del C.P.E.L. e della V° commissione consiliare permanente.

Sono stati approvati gli importi e le modalità di erogazione dei finanziamenti regionali per il 2023 e la modifica delle direttive agli enti gestori dei servizi per anziani e inabili.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

Sono stati approvati i requisiti obbligatori per la classificazione degli alberghi, delle residenze turistico-alberghiere (RTA) e degli alberghi diffusi ubicati in Valle d’Aosta.

Sono stati concessi dei contributi all’Associazione culturale Monte Cervino e alla Fondation Grand Paradis per la realizzazione dei Festival cinematografici nel corso del 2023. Nello specifico si tratta del “Cervino Cinemountain” e del “Gran Paradiso Film Festival”.