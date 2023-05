Giunta Regionale approva il Piano sistema dei servizi per la prima infanzia

La Giunta regionale, nella sua riunione di oggi, lunedì 29 maggio, ha approvato il Piano di azione annuale dei servizi a favore della prima infanzia e i relativi finanziamenti destinati agli enti locali.

“La Regione e gli enti locali stanno operando insieme per accrescere sempre più l’offerta dei servizi per l’infanzia, sottolinea l’Assessore Carlo Marzi, l’intento è di garantire risorse sempre più adeguate per supportare nuovi servizi sul territorio, che oggi vede un trasferimento complessivo agli enti locali di oltre 7 milioni di euro. La nostra regione -prosegue l’Assessore- garantisce servizi a circa il 37,69% dei bambini nella fascia di età compresa tra 0 e 2 anni: si tratta di una percentuale tra le più alte in Italia e che si colloca al di sopra dell’obiettivo del 33% fissato dal Consiglio europeo per i servizi educativi rivolti ai bambini al di sotto dei tre anni”.

I servizi garantiti nella nostra Regione sono quelli di asilo nido, di spazio gioco e di tata familiare. I posti negli asilo nido al 31.12.2022 erano 786, di cui 709 garantiti dal sistema pubblico e n. 77 da quello privato. I posti di spazio gioco pari a 79, di cui 42 garantiti dal sistema pubblico e n. 27 da quello privato.

Le tate operanti nel territorio regionale sono 20 e accolgono, in un contesto domiciliare, circa 80 bambini. Tale servizio è in crescita grazie anche alle risorse erogate dalla Regione, attraverso i voucher, alle famiglie che usufruiscono del servizio, per un importo annuo complessivo pari a circa 550.000 euro. Grazie a questi sforzi si prevede di raggiungere la % di copertura del servizio del 41% entro la fine del corrente anno.

Viene rideterminato, con decorrenza 2023, il costo unitario ottimale mensile di riferimento per gli enti pubblici titolari dei servizi socio-educativi, cui la Regione contribuisce assieme ai comuni e alle famiglie, fino ai seguenti massimali: 1.000,00 euro mensili per i posti di asilo nido occupati; 500,00 euro mensili per i posti di spazio gioco occupati (costo unitario ottimale mensile per lo spazio gioco di riferimento per gli enti pubblici titolari dei servizi socio-educativi).

Sulla deliberazione la V^ Commissione Consiliare e il Consiglio Permanente degli Enti Locali della Valle d’Aosta hanno espresso parere favorevole.