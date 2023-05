Escursioninisti in difficoltà sul Mont Mars

Si è concluso poco prima dell'alba di questa mattina un intervento del Soccorso Alpino Valdostano con il Sagf (allertati nche i Vvf) per il soccorso ad un gruppo di escursionisti in difficoltà sotto la punta del Mont Mars a Fontainemore

Il gruppo era partito nel pomeriggio, stimando male i tempi di percorrenza e di rientro e si sono trovati in difficoltà a causa della neve sul terreno. La richiesta di aiuto è stata raccolta dalla Centrale Unica del Soccorso alle 21.15 di ieri sera.

Gli escursionisti, residenti in Emilia Romagna, non hanno avuto necessità di intervento sanitario e sono stati accompagnati al rifugio Coda, dal quale potranno rientrare a valle in giornata in maniera autonoma.