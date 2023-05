Il 16 maggio è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione l'accordo di programma tra la Regione, il Comune di Gressan e la Pila spa per la realizzazione del nuovo impianto di risalita Pila-Couis e le opere accessorie, tra cui il mega-ristorante alla Platta de Grevon. Un'opera che ha raggiunto il costo di 57 milioni e per cui non solo non si è voluto nessun confronto, ma nemmeno sono state prese in considerazione le varie osservazioni poste durante la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Giovedì 8 giugno, alle 20.30, presso la sala dell'Hotel des Etats di Aosta, VdA Aperta, in collaborazione con Guido Regruto, già direttore del comprensorio di Pila, invita tutte e tutti a partecipare ad un incontro pubblico intitolato "Telecabina Pila-Couis, due visioni a confronto”.

Nella serata faremo conoscere l'altra “visione” del progetto, quello nascosto, per comprendere meglio come si poteva intervenire impiegando meno risorse e ottenendo risultati migliori sia per quello che riguarda l'impianto sia per il punto ristoro. Ancora una volta ci troviamo costretti a portare le nostre idee e quelle dei cittadini fuori dal Palazzo perché la politica dei NO a prescindere e dell'arroganza non lascia spazio al confronto.