Per il Printemps en musique va in scena la 71° edizione dell’Assemblée des chœurs et groupes folkloriques

L’Arcova Vocal Ensemble nasce nel 2014 in occasione dell’European Seminar for Young Composers di Aosta per volontà della stessa associazione regionale.

Il gruppo è composto da una trentina di giovani musicisti valdostani provenienti da diverse realtà corali regionali; molti suoi componenti negli anni sono stati selezionati per far parte del Coro Giovanile Italiano. Obbiettivo del gruppo è di essere parte attiva della crescita e della valorizzazione dell’importante repertorio polifonico italiano.

L’Ensemble ha al suo attivo numerosi concerti in Italia e all’estero, da MiTo al Festival Europa Cantat a Pècs, al Concorso nazionale del Lago maggiore. E’ stato inoltre il coro laboratorio per il Seminario Europeo per Giovani Compositori dal 2014.

Il programma del concerto di domani prevede l’esecuzione dei seguenti brani:

Donati – Sicut cervus

Arnesen – Even when he is silent

Purcell – Hear my prayer

Gabrieli – Beata es Virgo Maria

Stanford – Beati quorum via

Augustinas – Hymne à Saint Martin

Mantyjarvi – Canticum calamitatis maritimae

Barber – Agnus Dei

Whitacre – Leonardo dreams of his flying machine

L’Assemblée des chœurs et groupes folkloriques valdôtains, che si inserisce nel più vasto programma di Printemps en musique, ha previsto per l’edizione 2023 la partecipazione di sei cori di bambini, 3 cori di ragazzi e 25 cori di adulti, a cui si affiancheranno nell’appuntamento finale, il 4 giugno, davanti alle chiese di Arvier, Chambave, Donnas, Gignod, Gressan, Hône, Pollein, Pré-Saint-Didier e Verrès 12 gruppi folkloristici.

Dopo il concerto di apertura alla Collegiata di Sant’Orso la rassegna si sposta al Teatro Splendor di Aosta, in orario serale, a partire dalle 20.30, fino al 1° giugno. Mentre la serata del 2 giugno è prevista nuovamente alla Collegiata di Sant’Orso.

PROGRAMMA 2023