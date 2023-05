Il maestro Christian Zimmermann ad Aosta

Il maestro di chitarra e liuto Christian Zimmermann torna ad Aosta per un doppio appuntamento organizzato dal Conservatoire de la Vallée d’Aoste. Mercoledì 31 maggio, alle ore 20.30 (auditorium della sede in via Guido Rey), si esibirà in un concerto che coinvolgerà anche alcuni allievi della classe di chitarra, giovedì 1° giugno invece giornata dedicata al seminario suddiviso in due momenti, il primo dalle 10 alle 12 e il secondo dalle 13.30 alle 17.30.

Nato nel 1954 a Friburgo (Germania), Christian Zimmermann iniziò lo studio della Chitarra classica con Mario Sicca al Conservatorio di Karlsruhe, per dedicarsi quindi al Liuto, rinascimentale e barocco sotto la guida di Michael Schäffer al Conservatorio di Colonia e di Eugen Dombois alla Schola Cantorum Basiliensis. Nella sua attività concertistica, sia come solista, sia come membro di gruppi musicali da camera, ha avuto modo di impadronirsi di uno stile interpretativo che unisce autenticità e spontaneità. Ha eseguito delle registrazioni per le televisioni SDR (Süddeutscher Rundfunk), SWR (Südwestrundfunk), BR (Bayerische Rundfunk e RAI. Ha inciso diversi cd, di cui uno con musiche tratte dal manoscritto di Norimberga per Liuto e uno con musiche originali per Liuto di compositori italiani.

Christian Zimmermann ha altresì partecipato al Festival dell'Estate Musicale della Franconia, così come a quelli di Ulm, di musica antica di Padova, della Musica Cortese (Friuli-Venezia Giulia), al Festival Spivakov di Colmar, al Festival Internazionale di Musica Barocca di Mulhouse e a diversi festival in Giappone (Osaka Concert Hall e Figaro Hall). Insegna alla Scuola Municipale di Friburgo (Germania) e tiene stages sull'interpretazione e sulla tecnica della musica antica, così come sull'arte del basso continuo al Liuto.

Il seminario è aperto a tutti, previa iscrizione anche in qualità di uditori. Informazioni e moduli sono disponibili sul sito internet consaosta.it.



OPEN DAY

Mercoledì 31 maggio, alle 17.30, open day del Conservatoire de la Vallée d’Aoste a Pont-Saint-Martin (Maison du boulodrome). Durante il pomeriggio sarà possibile osservare da vicino gli strumenti musicali, incontrare docenti, assistere a lezioni di musica e alle esibizioni degli allievi e conoscere nel dettaglio l’offerta formativa dell’anno accademico 2023/2024.