La Valle d'Aosta in aiuto alla Regione Emilia Romagna

La Regione, il Consiglio Valle, il CPEL e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni e le associazioni di categoria promuovono un conto solidarietà a cui destinare le risorse delle istituzioni e dei privati per finanziare sinergicamente iniziative e progetti di aiuto e di sostegno alla ripresa della regione alluvionata.

A partire da oggi è attivo il conto corrente ‘Il sistema Valle d’Aosta per l’Emilia Romagna’ con IBAN: IT 47 M 02008 01210 000106768408.

I valdostani, che hanno conosciuto il dramma dell’alluvione, sanno che, difronte a queste tragedie, si risponde uniti; e per questo motivo si stanno muovendo con una logica di sistema anche in una prospettiva di solidarietà. Istituzioni regionali, enti locali, mondo delle imprese e dell’associazionismo uniscono le forze per rispondere con generosità a questo appello e progettare insieme interventi utili ed efficaci, individuando una località cui destinare gli aiuti.