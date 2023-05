Il Direttore dell’Usl Massimo Uberti puntualizza sui dati diffusi dalla Fondazione Gimbe

Alla data del 24 aprile 2023 i posti disponibili dai medici di medicina generale in Valle d’Aosta sono 5.499 a fronte di 2.801 assistiti che non hanno ancora scelto il medico. Un risultato raggiunto grazie alla disponibilità di ulteriori tre medici di alzare il massimale a 1.800 assistiti. Attraverso il recente Accordo Integrativo Regionale anche la situazione dei Pediatri di libera scelta è buona: ci sono 1.649 posti disponibili a fronte di 581 assistiti senza pediatra.

“Conosciamo i dati di GIMBE con cui collaboriamo da anni. I dati riportati sono aggiornati ad un anno e mezzo fa. I cambiamenti sono ormai talmente rapidi che è necessario aggiornarli continuamente. Si pensi che in soli 6 mesi circa sono cessati ben 14 medici ed altrettanti sono stati inseriti. Quello dell'elevato turnover è un fenomeno che continuerà nei prossimi anni. Si pensi che in Italia più dell''85% dei medici di medicina generale ha superato i 55 anni. È la generazione dei baby boomeers che si avvicina all'età della pensione”.

Per garantire la copertura totale degli assistiti l’Azienda ha utilizzato tutti gli strumenti disponibili per il reclutamento: i normali bandi a tempo indeterminato, gli incarichi provvisori con tutte le deroghe previste a livello normativo (anche quelle temporanee Covid ad oggi prorogate), gli incarichi ai medici frequentanti il corso per medici di Medicina generale con limitazione a mille assistiti e personalizzazione “sartoriale” del percorso di tirocinio, rendendolo compatibile con la nuova attività anche grazie alla sottoscrizione di un Accordo integrativo regionale ad hoc, ed infine l’aumento a 1.800 assistiti fra i medici disponibili nelle aree critiche.