Nus: Festeggiati i nati nel 2022

All’evento hanno partecipato: la dott. ssa Chantal Danna Psicologa clinica che ha illustrato il suo progetto di supporto a domicilio per il periodo post partum rivolto a tutte le mamme che hanno bisogno di un “ascolto speciale” nella delicata fase del puerperio e alcuni volontari di “Nati per leggere”, il dott. Marco Debernardi referente del progetto ha sottolineato l’importanza della lettura per i bimbi già dai 0 ai 6 anni, ha illustrato gli obiettivi del progetto e le attività svolte sul territorio.

Le famiglie hanno ricevuto la pouetta attraverso l’acquisto della quale il comune dà un contributo all’UNICEF oltre al libretto “L’uccellino fa” scelto fra quelli consigliati dai volontari di “Nati per leggere” e un libretto in patois della collana “Projet popon” a scelta fra quelli donati dall’Amministrazione regionale.

Alle mamme sono state offerte piantine fiorite per poter dire alle famiglie tutto ciò che solo i fiori sanno comunicare.