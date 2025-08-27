Tragico incidente in Val d’Ayas: muore un giovane di Strambino

Un tragico incidente stradale ha stroncato la vita di Manoel Elia Foggetti, ventenne di Strambino (Torino), ieri sera lungo la strada regionale 45 della Val d’Ayas. Il giovane era alla guida di un quad quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un’auto intorno alle 21.30, all’altezza della frazione Cornu, poco a valle di Periasc.

Trasportato in condizioni critiche all’ospedale Parini di Aosta, Manoel non ce l’ha fatta. Il conducente dell’auto, sotto choc ma in buone condizioni fisiche, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’elisoccorso e i carabinieri della stazione di Verrès (compagnia di Châtillon/Saint-Vincent), che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dello scontro e determinare le cause dell’incidente.

La tragedia colpisce la comunità di Strambino e di tutta la Valle d’Aosta, riportando l’attenzione sulla sicurezza stradale e sull’importanza di misure preventive, soprattutto sulle strade di montagna.