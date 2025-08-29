Poste Italiane, l’ufficio postale di Chatillon è più efficiente e sostenibile grazie al progetto “Smart Building”

A Chatillon l’ufficio postale fa un passo avanti verso l’innovazione e la sostenibilità grazie al progetto “Smart Building”, avviato da Poste Italiane in Valle d’Aosta. L’iniziativa prevede un sistema di monitoraggio e gestione integrata, intelligente e automatizzata degli impianti che permette di ottimizzare i consumi energetici, migliorando allo stesso tempo il comfort per clienti e personale.

Cuore del progetto è l’installazione di dispositivi, sensori e attuatori in grado di rilevare in tempo reale la temperatura e i parametri ambientali, regolando di conseguenza illuminazione, riscaldamento e raffrescamento. Un adattamento dinamico che elimina gli sprechi e contribuisce ad abbattere le emissioni inquinanti, garantendo così ambienti più salubri e sostenibili.

Secondo le stime, “Smart Building” consentirà un risparmio medio del 15% sui consumi di energia elettrica e del 10% sui consumi di gas. Oltre a questo, il sistema offre la possibilità di programmare e gestire da remoto gli impianti, riducendo i tempi e i costi della manutenzione ordinaria e straordinaria.

L’esperienza di Chatillon non resterà isolata: Poste Italiane ha già esteso il progetto a 21 uffici della Valle d’Aosta e punta a una copertura sempre più capillare su tutto il territorio regionale. Si tratta di un percorso che consolida l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità ambientale, economica e sociale, iniziato già con “Progetto Led”, la sostituzione delle lampade a fluorescenza con sistemi a led. Un intervento che ha garantito il 50% di riduzione dei consumi energetici per l’illuminazione, accompagnato da un risparmio nei costi di manutenzione grazie alla maggiore durata ed efficienza dei nuovi corpi illuminanti.

Con l’adozione di queste soluzioni innovative, Poste Italiane si conferma tra i protagonisti della transizione energetica, orientata a un futuro più verde e a servizi sempre più efficienti ed eco-compatibili per la comunità.