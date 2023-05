Tutelare l’ambiente è operazione culturale da mettere a valore comune nella nostra regione

L’Assessore alle Opere pubbliche, territorio e ambiente Davide Sapinet, in occasione della Giornata mondiale della Biodiversità, che si celebra oggi, lunedì 22 maggio, dichiara: Per la Valle d’Aosta questa ricorrenza è l’occasione per sottolineare che perseguire il concetto di biodiversità deve essere un’operazione culturale che deve trovare un proprio valore e una propria valorizzazione. Per noi valdostani Biodiversità deve significare consapevolezza, tutela e valorizzazione del nostro patrimonio, rappresentato dall’ambiente e dal territorio, nei quali abbiamo la fortuna di vivere. E credo che per promuovere e radicare questa consapevolezza si debba potenziare l’informazione e la conoscenza, soprattutto tra le nuove generazioni.

Per celebrare il concetto di Biodiversità, a corollario della Giornata mondiale istituita nel 2000 dalle Nazioni Unite, l’Assessorato ha articolato una settimana di eventi che hanno preso il via sabato 20 e proseguiranno fino al 28 maggio: conferenze, passeggiate a tema nei Parchi e attività per coinvolgere i cittadini più giovani, come quella dedicata ai “lupetti” dei boy scout nella riserva naturale Tzatelet.

Nell’ambito delle iniziative della Settimana della Biodiversità, domani, martedì 23 maggio sarà inaugurata l’Aula didattica situata in prossimità del Museo di Scienze naturali Efisio Noussan, a Saint-Pierre, intitolata al giovane naturalista valdostano Mario De Bernardi, le cui collezioni entomologiche sono conservate nel Museo.

Il programma della Settimana della Biodiversità:

