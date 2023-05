“THE STONE” DI CERVINIA, ARRESTATI UN IMPRENDITORE VALDOSTANO E UN PROFESSIONISTA MEMBRO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA DELCOMUNE DI VALTOURNENCHE

I militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Aosta, nell’ambito di complesse e articolate indaginicoordinate dalla locale Procura della Repubblica, hanno arrestato in flagranza di reato un imprenditorevaldostano ed un professionista, in relazione ad un presunto accordo corruttivo concernente il rilascio dei titoliidonei alla realizzazione di un complesso residenziale, denominato “THE STONE”, in località Breuil-Cervinia.

In particolare, il professionista si sarebbe accordato con l’imprenditore, adoperandosi anche, nella sua qualità di pubblico ufficiale (in quanto membro esperto della Commissione edilizia del comune di Valtournenche) perl’ottenimento del parere positivo sul rilascio del titolo a costruire. Quale contropartita avrebbe ricevuto lapromessa di una dazione complessiva di denaro pari a 300mila euro.

I due, alla luce di quanto sinora emerso delle indagini, avrebbero pattuito di diluire il pagamento della somma nel tempo, sotto forma di corrispettivo per false consulenze, con un anticipo pari a poco più di 10 mila euro.

Entrambi sono stati posti, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, agli arresti domiciliari.

Sono in corso una serie di perquisizioni presso le abitazioni e gli uffici degli indagati.

