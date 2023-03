The Stone si inserisce nel contesto urbanistico e ambientale di Cervinia

Sulla realizzazione del condominio a nove piani "The Stone", a Breuil-Cervinia, da qualche tempo al centro di alcune polemiche per via del suo impatto, "i dirigenti del dipartimento Attività e Beni culturali hanno riferito che il progetto, dal punto di vista paesaggistico, risulta inseribile nel particolare contesto urbanistico del Breuil, che non va collocato nel contesto dei villaggi tipici della nostra regione".

A dirlo Albert Chatrian (Alliance Valdôtaine-Vda Unie), presidente della terza commissione Assetto del territorio del Consiglio Valle.

La costruzione dell'edificio, autorizzata dalla soprintendenza per i Beni e le Attività culturali della Regione, è stata al centro dei lavori di questa mattina: gli assessori ai Beni e alle Attività culturali, Jean-Pierre Guichardaz, e alle Opere pubbliche e Territorio, Davide Sapinet, accompagnati dai rispettivi dirigenti, hanno relazionato sulla compatibilità del progetto con la normativa vigente e con la tutela paesaggistica.

"L'intervento previsto si caratterizza come sostituzione di un volume esistente in un ambito densamente urbanizzato e interessato da volumi di grandi dimensioni. Il fabbricato sarà anche ad alta efficienza energetica, utilizzando esclusivamente fonti rinnovabili", prosegue Chatrian. Che conclude: "Dal punto di vista politico, questa questione è l'ulteriore conferma della necessità di avviare una revisione delle norme che consentono le opere di ristrutturazione degli immobili, soprattutto riguardo all'impatto che hanno i grandi volumi sul nostro territorio".