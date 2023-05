Assemblea Alpifidi per approvazione bilancio

Gli oltre 8.300 soci di Alpifidi saranno chiamati ad approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Con la relazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente Stefano Fracasso presenterà ai soci le attività svolte nel corso dell’esercizio 2022 e quelle programmate per l’anno in corso, che saranno dirette a sostenere e agevolare l’accesso al credito alle micro, piccole e medie imprese operanti in Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria e alle attività professionali offrendo, oltre alle garanzie, consulenza mirata in materia finanziaria e nuovi prodotti e servizi.

Nel corso dell’anno 2022, Alpifidi ha concesso nuove garanzie per 27,3 milioni di Euro, sviluppando un volume di oltre 42 milioni di Euro di nuovi finanziamenti e linee di credito erogati dalle banche. Il 2022 è stato l’anno di avvio dell’attività di erogazione di credito diretto che ha portato a concedere finanziamenti per 3,7 milioni di Euro.

Gli stock affidamenti complessivi (garanzie + credito diretto) in essere al 31/12/2022 ammontano a 123 milioni di Euro.

L’occasione sarà utile per fare un primo punto sull’andamento dell’attività del confidi, che ormai opera a livello interregionale, e sulle prospettive del confidi nel breve e medio termine.