Flc Cgil Valle d’Aosta, Mauro Tamborin è il nuovo segretario generale

Cambio al vertice della Flc Cgil Valle d’Aosta, il sindacato che rappresenta il mondo della scuola, dell’università e della ricerca. Mauro Tamborin è stato eletto nuovo segretario generale durante l’assemblea che si è svolta ieri sera, lunedì 7 luglio, alla presenza di Gianna Fracassi, segretaria generale della Flc Cgil nazionale, e di Vilma Gaillard, segretaria generale della Cgil Valle d’Aosta.

Tamborin subentra a Simona D’Agostino, che lascia l’incarico alla guida della categoria per assumere, da settembre, il ruolo di Dirigente scolastica. D’Agostino rimane comunque all’interno della segreteria regionale, affiancando il nuovo segretario insieme a Stefano Mauro e Davide Vinci.

Nel suo intervento, Gianna Fracassi ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla segretaria uscente e ha rivolto un augurio di buon lavoro al neo eletto: “Conosco Mauro e le sue competenze – ha dichiarato – e sono certa che saprà affrontare al meglio questa nuova responsabilità. Non ci si improvvisa segretari generali: è un ruolo che richiede esperienza, serietà e conoscenza del settore. La Flc Cgil valdostana continuerà a essere un punto di riferimento solido e competente per tutto il personale della scuola”.

Il nuovo assetto della segreteria conferma la volontà del sindacato di proseguire nel solco del lavoro collegiale, in un momento particolarmente delicato per il settore scolastico anche a livello locale.