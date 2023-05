Gli appuntamenti dell'Anpi VdA

Giovedì 18 maggio alle ore 17 il Comune di Valsavarenche in collaborazione con l'ANPI e la Fondation Chanoux organizza un incontro in ricordo di Emile Chanoux.

Il ritrovo è previsto presso il Villaggio di Rovenaud, dove nacque nel 1906 il martire della Resistenza e dove si trova il centro di documentazione che valorizza e mette in evidenza il patrimonio culturale lasciato da Chabod e Chanoux, in particolare per quanto concerne il dibattito sul federalismo e sull‘Europa.

Sabato 20 maggio 2023 a Cluses una delegazione dell'ANPI parteciperà alla "Journée des Resistances et de la paix", su invito dell'A.N.A.C.R. (Association Nationale des Anciens Combattants et amis de la Résistance du Département Haute-Savoie).Alleghiamo locandina ed invito.