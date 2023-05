Appuntamento con i materiali inerti da riciclo

L'attività di recupero e riciclaggio dei rifiuti inerti per il loro riutilizzo e il reimpiego nelle attività di costruzione rappresenta oggi, più che in passato, non solo un processo importante di attenzione ai temi della sostenibilità e dell’economia circolare inseriti nell’Agenda 2030, ma anche un’attenzione che, alla luce delle recenti normative, necessita di momenti di sensibilizzazione e approfondimento.

Il convegno “Materiali Inerti da Riciclo – Caratteristiche, certificazioni, applicazioni ed esperienze sul campo a sostegno dell’economia nelle costruzioni”, organizzato da Valeco Srl e Rival Srl, vuole rappresentare un’occasione di formazione e approfondimento in merito ai processi attivi e le opportunità presenti in Valle d’Aosta.

L'iniziativa è realizzata in collaborazione con: - Ordine dei Geologi della Valle d'Aosta - Consiglio regionale Geometri e Geometri Laureati della Valle d'Aosta - Ordine degli Ingegneri - R.A.V.A - Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati - R.A.V.A - Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della R.A.V.A - Federazione ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali Piemonte - Valle d'Aosta

Il convegno si terrà il 24 maggio 2023, a partire dalle ore 17.00, presso la sala conferenza della BCC Valdostana ad Aosta ed è riservato a professionisti, imprese artigiane e industriali, tecnici ed amministratori pubblici.

Il riciclo dei rifiuti inerti presenta numerosi vantaggi per i territori (salvaguardia dell’ambiente, limitazioni allo smaltimento in discarica risparmio di materie prime naturali e contenimento dei costi), e per le imprese del settore delle costruzioni.

Tuttavia, la scarsa propensione nell’utilizzo di prodotti derivati dai rifiuti, impedisce ancora al settore di prendere slancio e di diventare una com-ponente attiva nella economia circolare. Grazie agli appro-fondimenti specialistici dei relatori sulle tematiche in programma, l’iniziativa oltre a promuovere una corretta cultura del riciclo, permetterà di sensibilizzare e mostrare concretamente i vantaggi ambientali ed economici dell’impiego dei materiali riciclati nel rispetto delle normative tecniche, rivolgendosi direttamente a artigiani, imprese edilizie e di costruzione, enti locali e relativi uffici tecnici, figure professionali quali architetti, geometri, ingegneri, geologi, agronomi, forestali e periti industriali.

Oggi una grande quantità dei rifiuti edili viene ancora smaltita in discarica e tale soluzione risulta certamente quella meno sostenibile. Pensare invece a un recupero di questi rifiuti riduce l’uso delle risorse naturali impiegate per la realizzazione dei vari prodotti da costruzione e contribuisce ad un taglio delle emissioni inquinanti legate sia alla loro lavorazione che alle fasi relative al fine vita. Il convegno si pone come occasione, non solo di approfondimento del contesto locale e generale, ma anche come momento di informazione e dibattito, approfondendo le caratteristiche tecniche prestazionali dei materiali riciclati, il processo di certificazione, gli aspetti normativi e alcune esperienze di applicazione in Valle d’Aosta.