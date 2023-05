Vigili del Fuoco salvano una mucca nel Comune di Roisan

Intervento nel Comune di Roisan per un soccorso animale, dove una mucca è caduta da un muro di sostegno di un terrapieno rimanendo intrappolata in un'intercapedine della stalla adiacente.

I proprietari hanno subito allertato i Vigili del Fuoco che giunti sul posto e fatte le valutazioni del caso hanno deciso di attivare l'elicottero per portare in salvo l'animale. Operazioni non facili visto il peso e la posizione dello stesso ma riuscite con successo.

Sul posto anche i veterinari per salute del bovino.