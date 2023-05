Réunion du Comité exécutif de l’Espace Mont-Blanc

L’Assessorat des ouvrages publics, du territoire et de l’environnement informe que mercredi 3 mai 2023, à Bruson (Val de Bagnes) dans le Canton du Valais, a siégé le Comité exécutif de l’Espace Mont-Blanc, réunissant les trois Vice-Présidents de la Conférence transfrontalière Mont-Blanc assistés par les équipes techniques respectives. La Région autonome Vallée d’Aoste y était représentée par l’Assesseur Davide Sapinet et le Syndic de Courmayeur Roberto Rota, alors que le Canton du Valais était représenté par Éric Bianco, Chef du Service de l’économie, du tourisme et de l’innovation, et le partenariat français par le Président de la Communauté de Communes Vallée de Chamonix Mont-Blanc Éric Fournier.

Le Comité exécutif a été d’abord accueilli par le Président de la Commune de Val de Bagnes Christophe Maret, qui a présenté les activités et les aménagements du projet « PALP Village » visant la transformation de l’ancien bourg de Bruson en pôle conjuguant tourisme et culture, recherche et création, afin de développer une économie locale et participative.

Par la suite, la séance a permis de faire le point sur l’état d’avancement des différentes activités et projets en cours dans le territoire du Mont-Blanc et de préparer la prochaine séance de la Conférence transfrontalière Mont-Blanc.

Quant aux projets cofinancés par les programmes Interreg, le Comité exécutif a notamment pris acte de la clôture du PITER Parcours et des résultats des projets « Parcours d'interprétation du patrimoine naturel et culturel » et « Parcours I-tinérants autour du Mont-Blanc » qui ont intéressé les communes de l’Espace Mont-Blanc.

Parmi les initiatives programmées pour les mois à venir, les Vice Présidents ont échangé sur les Séjours transfrontaliers, l’offre de randonnées sur les sentiers de l’Espace Mont-Blanc pour les jeunes de 12 à 15 ans, confirmées pour l’été 2023 avec 4 itinéraires de 5 jours, ainsi que sur l’organisation du prochain Combat des Reines transfrontalier, qui va se dérouler le 16 septembre 2023 à La Fouly (Orsières).

Finalement, le Comité exécutif a préparé la prochaine séance plénière de la Conférence transfrontalière Mont-Blanc, réunissant les délégations régionales et nationales des trois Pays, qui va siéger le 26 mai 2023 à Saint-Pierre et sera présidée par l’Assesseur Sapinet.