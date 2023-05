Nel Gran Paradiso, nasce Giroparchi Adventure Trail

“Accanto alle interessanti iniziative di Giroparchi Nature e Culture Trail destinate ai ragazzi dai 9 ai 14 anni che hanno riscontrato un ottimo successo in termini di partecipazione, per quest’anno abbiamo voluto arricchire la nostra offerta di prodotti dando la possibilità a giovani di 17 e 18 anni di partecipare alle ascensioni che li porteranno su tre delle grandi cime del Gran Paradiso.

Crediamo che investire nei nostri ragazzi, in ambito naturalistico e di sensibilizzazione ambientale, sia la migliore risposta che possiamo dare per contribuire alle grandi sfide, in cui siamo tutti coinvolti, che riguardano la conservazione delle risorse naturali". Il presidente della Fondation Grand Paradis, Corrado Jordan, spiega il nuovo progetto sportivo-culturale.

Un percorso che porterà un gruppo di dodici ragazzi e ragazze a vivere l’ascesa di tre grandi cime del Gran Paradiso: il Grand Sertz nella valle di Cogne, la Granta Parey nella valle di Rhêmes e il Gran Paradiso in Valsavarenche. Questo è Giroparchi Adventure Trail, il nuovo progetto ideato da Fondation Grand Paradis e realizzato con il contributo della Regione Autonoma Valle d'Aosta, rivolto a giovani di 17 e 18 anni (nati negli anni 2005 e 2006), che unisce tre sfide: alpinismo, capacità di comunicazione e lingua inglese.

L’esperienza, interamente gratuita, si compone di una giornata di formazione - in programma martedì 20 giugno presso il Villaggio Minatori di Cogne - seguita dalle tre ascensioni nelle settimane successive e, precisamente, la salita al Grand Sertz (3.552 m) il 28 giugno, alla Granta Parey (3.387 m) il giorno seguente e l’ascesa finale alla vetta del Gran Paradiso (4.061 m) il 2 e 3 luglio. I ragazzi, selezionati da un’apposita commissione, saranno accompagnati da guide alpine valdostane di UVGAM - Unione Valdostana Guide di Alta Montagna e da un insegnante madrelingua inglese di English Centre Aosta - entrambi partner dell’iniziativa.

La formazione è una parte fondante di Giroparchi Adventure Trail e avrà il duplice obiettivo di favorire l’aggregazione del gruppo e la collaborazione dei partecipanti attraverso la condivisione di una prima esperienza comune e di promuovere la conoscenza del patrimonio naturalistico e delle sfide dell’alta montagna e l’acquisizione di competenze per comunicarli e veicolarli all’esterno, non solo per preparare i ragazzi all’esperienza di ascesa, ma anche per creare cittadini attivi e consapevoli. Sarà articolata in una giornata di incontro - presso il Villaggio Minatori di Cogne, sede principale di Fondation Grand Paradis - con esperti dei vari ambiti e vedrà alternarsi sessioni tenute dai diversi speaker con interventi in lingua inglese sui seguenti temi: conoscenza del territorio e sensibilizzazione verso la sua conservazione e il suo sviluppo sostenibile; migliori usi e strategie di mezzi di comunicazione video e digitali per raccontare l’esperienza Giroparchi Adventure Trail; corretto approccio all’alpinismo e all’alta montagna.

Le competenze così acquisite saranno poi messe alla prova sul campo durante le ascensioni delle settimane successive.

Le sessioni saranno tenute in italiano e inglese: gli esperti saranno affiancati da un insegnante madrelingua che seguirà il gruppo durante tutto il percorso.

Luisa Vuillermoz, direttore di Fondation Grand Paradis, sottolinea come “Abbiamo proposto ai ragazzi valdostani un'avventura by fair means in the playground of Europe ispirandoci alla cerchia dei pionieri inglesi dell'alpinismo che proposero l'idea antieroica delle Alpi come terreno di gioco entusiasmante (Leslie Stephen) e le salite in stile alpino, con i giusti mezzi (Mummery). Sarà una esperienza di gruppo indimenticabile per scoprire e comunicare, in piena sicurezza, i veri valori della montagna. I ragazzi selezionati diverranno veri e propri ambassador del Gran Paradiso.”

L’evento di lancio di Giroparchi Adventure Trail si terrà venerdì 12 maggio, dalle ore 17.00 alle 19.00, presso la sede dell’English Centre ad Aosta, in via Carlo Promis, 8 (prenotazione all’evento consigliata sul sito www.grand-paradis.it).

Durante l’evento saranno dettagliate tutte le informazioni utili per poter partecipare a questa prima edizione e saranno illustrati l’organizzazione del percorso e la modalità di selezione dei ragazzi, che terrà conto del radicamento territoriale, della passione per la montagna, della competenza alpinistica, di quella nel settore della comunicazione e delle competenze comunicative in lingua inglese. Se le candidature lo consentiranno verrà inoltre rispettata la parità di genere.

Sarà inoltre possibile per l’occasione sperimentare le postazioni immersive Gran Paradiso VR - Nature and Culture Immersive Experience, ideate e realizzate da Fondation Grand Paradis nell’ambito del progetto Interreg Europe Digitourism, che grazie ai visori di ultima generazione Meta Quest Pro consentono di vivere esperienze di realtà virtuale alla scoperta del Gran Paradiso quali l’ascesa alla vetta del Gran Paradiso.

Giroparchi Adventure Trail completa idealmente la trilogia dei trekking in lingua inglese proposti dalla Fondazione e rinnovati con successo da oltre 10 anni: dopo la proposta naturalistica per ragazzi di Giroparchi Nature Trail e quella culturale per bambini di Giroparchi Culture Trail, ci si alza di quota e di età, per avvicinare gli adolescenti sulla soglia della maggiore età all’alta montagna e agli strumenti per raccontarla al meglio in un contesto internazionale.

L’apertura delle iscrizioni a Giroparchi Adventure Trail avverrà durante l’evento di lancio e si concluderà il 28 maggio.

Per maggiori informazioni: info@grand-paradis.it ; www.grand-paradis.it