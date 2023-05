Fra’ John Dunlap è il nuovo Gran Maestro dell’Ordine di Malta

Andrea Gagliarducci

Al termine di un breve processo elettorale, dopo aver votato una terna di candidati venuta fuori dal Capitolo dei Professi che si è riunito il 2 maggio, il Consiglio di Stato Compito dell’Ordine di Malta ha eletto il 3 maggio Fra’ John Dunlap Gran Maestro. Era stato Luogotenente di Gran Maestro, personalmente nominato da Papa Francesco al culmine di una crisi istituzionale nel mezzo della quale un Gran Maestro, Fra’ Giacomo dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, e il Luogotenente di Gran Maestro, Fra’ Marco Luzzago, erano morti. Il Papa aveva anche promulgato una nuova Costituzione e nominato un governo provvisorio, quasi tutto confermato lo scorso 25 gennaio all'elezione del nuovo Sovrano Consiglio.

Ora, Fra’ John Dunlap diventa Gran Maestro, il primo dell’ordine melitense ad avere un mandato di dieci anni, e non a vita. Fra’ John Dunlap, canadese, 66 anni, è anche il primo Cavaliere Professo d’oltreoceano ad essere eletto al vertice dell’Ordine di Malta.

Secondo un comunicato dell’Ordine di Malta, Fra’ John Dunlap è stato eletto a maggioranza assoluta dei voti. A votare il nuovo Gran Maestro erano in 99, provenienti da 18 Paesi diversi.

Fra’ John Dunlap ha comunicato la sua elezione a Papa Francesco con lettera di proprio pugno. Era un passaggio obbligato, secondo la nuova Costituzione promulgata dal Papa. Infatti, nella vecchia Costituzione si stabiliva che chi sarebbe stato eletto come Gran Maestro avrebbe prestato giuramento “dopo aver comunicato al Santo Padre l’avvenuta elezione”. La bozza di costituzione approvato da Papa Francesco invece stabilisce che “c’è necessità di una conferma dell’elezione da parte del Santo Padre”.

D’altronde, la nuova Costituzione considera il Papa una sorta di co-regolatore, così che tutti i membri dell’Ordine di Malta sono a lui direttamente sottomessi.

Il nuovo Gran Maestro, rivolgendosi ai membri del Consiglio Compito di Stato, ha affermato: “Accolgo questo incarico con profondo spirito di servizio e con la solenne promessa di un impegno costante. Ringrazio ciascuno di voi per aver riposto fiducia nella mia persona e per aver dimostrato con la vostra presenza qui oggi, grande amore e dedizione per il nostro Ordine. Sono molte le sfide che ci attendono, ma uniti nella consapevolezza della nostra missione Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum (testimoniare la fede, aiutare i poveri), sono certo che sapremo affrontarle uniti e coesi, nello stesso spirito che ha guidato oltre 900 anni fa il Beato Gerardo, fondatore dell’Ordine”.

Dopo aver prestato giuramento nelle mani del Cardinale Silvano Maria Tomasi, delegato speciale del Papa, Fra’ John Dunlap è entrato nella pienezza dei suoi poteri.

Il Gran Maestro è il capo dell’Ordine di Malta, ordine religioso laicale della Chiesa cattolica e al tempo stesso ente di diritto internazionale.

Fra’ John Dunlap è nato ad Ottawa, in Canada, il 16 aprile 1957. Ha studiato all’Università di Nizza, si è laureato all’Università di Ottawa e ha poi conseguito il titolo di Dottore in Legge all’Università dell’Ontario occidentale. È stato insignito di un dottorato honoris causa in Amministrazione Pubblica dalla John Cabot University di Roma.

Fra’ John Dunlap è iscritto all’Ordine degli avvocati dello Stato di New York e a quello della Provincia canadese dell’Ontario.

Nel 1986 è entrato a far parte dello studio legale Dunnington, Bartholow & Miller di New York, diventandone socio nel 1993. Si è specializzato in diritto societario e dell’immigrazione. Avvocato stimato a livello internazionale, dal 1997 è consulente legale della Missione di Osservatore Permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite.

Un comunicato dell’Ordine di Malta sottolinea come “l’avvicinamento di Fra’ John Dunlap all’Ordine di Malta e il suo discernimento della vocazione religiosa sono iniziati durante il suo volontariato con i pazienti affetti da Aids e altre patologie presso il Cardinal Cooke Medical Center di Harlem (New York) a metà degli anni ’80. In quello stesso ospedale ha prestato servizio ogni settimana negli ultimi 30 anni”.

È nell’Ordine di Malta dal 1996, ed è Cavaliere Professo dal 2008. Per oltre un decennio ha servito l’Ordine di Malta come Presidente del Comitato per la protezione dei nomi e degli emblemi e Rappresentante presso l’Alleanza degli Ordini di San Giovanni.

Nel 2009 Fra’ John Dunlap è stato eletto per un mandato di cinque anni quale membro del Sovrano Consiglio. È stato rieletto per un altro quinquennio dal Capitolo Generale nel 2014 e poi nel 2019. Dal giugno 2022, a seguito della morte di Fra’ Marco Luzzago, è al vertice dell’Ordine di Malta come Luogotenente di Gran Maestro.

L’Ordine di Malta è composto da tre classi di Cavalieri, ma solo i cavalieri di prima classe – i Cavalieri di giustizia – prendono i voti religiosi di povertà, castità e obbedienza. Sono religiosi, ma non è loro richiesto di vivere in comunità. Sono i cosidetti “Fra’”.

La Seconda Classe è composta di Cavalieri e Dame di Obbedienza, che promettono di impegnarsi per la perfezione cristiana nello Spirito dell’Ordine.

La Terza classe include membri laici che non fanno voti o promesse, ma sono impegnati nel vivere una vita pianemente cattolica secondo i principi dell’Ordine.