Donazione della maestra artigiana Ornella Cretaz all'Associazione VIOLA

La maestra artigiana Ornella Cretaz, ha donato all’Associazione VIOLA il ricavato della vendita di uno dei pannelli che ha realizzato per la Fiera di Sant’Orso 2023.

Le particolarità dell’opera, interamente realizzata in legno, sono i fili intrecciati dalle lumache che richiamano le tecniche di tessitura del pizzo tradizionali, rappresentate con grande cura e delicatezza in intricati pizzi di legno.

Quest’opera, oltre a mettere in risalto le capacità dell’artista, richiama inevitabilmente la poesia “La lumaca” con la quale la violetta Francesca Pontiggia ha vinto il primo premio della sezione poesia del concorso “Donne Sopra le Righe” di Chianciano nel 2022.



Ornella ha donato a VIOLA il ricavato della vendita di questa sua opera, per un ammontare di 2.000 euro. Un gesto che l’artista ha dedicato alla memoria di sua cugina Caterina Tabasso e che permette all’Associazione VIOLA di continuare ad offrire alle donne oncologiche i tanti servizi messi a disposizione per affrontare il percorso di cura. “Ci teniamo molto ad estendere un grazie di cuore a Ornella per aver pensato a VIOLA e alle sue donne.

Come le lumache siamo resilienti e perseveranti, come le viole siamo radicate sul territorio e svolgiamo il nostro lavoro con dedizione e presenza. I fili della vita a volte hanno strani intrecci!” commenta la vice-Presidente dell’Associazione Tiziana Frassy.