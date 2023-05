Dal 1 maggio 2022 la mascherina non è più obbligatoria

Dal 1 maggio 2023 l'obbligo di portare la mascherina per prevenire il contagio da Covid-19 sarà ristretto solamente a ospedali e Rsa. L'ordinanza del ministero della Salute emessa oggi chiarisce le nuove regole che bisognerà seguire dal 1 maggio, e che saranno valide fino al 31 dicembre 2023.

Al bar, in mensa e nelle sale di stazionamento degli ospedali, le mascherine non saranno più obbligatorie. Diversa la situazione nelle Rsa. Ecco le novità previste per le strutture sanitarie dalla nuova ordinanza firmata dal Ministro Orazio Schillaci.

Con ordinanza su mascherine usciamo dalla pandemia, fiducioso che l'Oms dichiari la fine. “Ho firmato oggi l’ordinanza che limita l’obbligatorietà delle mascherine negli ospedali ai reparti a maggior intensità di cura e con i pazienti più fragili oltre alle Rsa. Questo testimonia che finalmente stiamo uscendo da questa terribile pandemia che ha limitato le nostre vite negli ultimi tre anni e confido molto che il prossimo 20 maggio anche l’Oms dichiari la fine della pandemia. Guardiamo con ottimismo al futuro, ma siamo pronti in caso di nuove emergenze a intervenire tempestivamente per continuare a salvaguardare la salute pubblica e i nostri cittadini”. Ha commentato il ministro della Salute, Orazio Schillaci.