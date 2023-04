Museo regionale di Scienze naturali "Efisio Noussan", prorogata l'apertura

L’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente ha reso noto in una nota che la Giunta regionale ha approvato la proroga dell’apertura sperimentale del Museo regionale di Scienze naturali Efisio Noussan fino al 31 dicembre 2023.

“Nei primi mesi di apertura, evidenzia l’Assessore Davide Sapinet, il Museo ha registrato un buon successo di pubblico, oltre 13.600 turisti, residenti e scolaresche hanno finora visitato il museo e si registra un costante incremento nei dati di affluenza”.

Considerato che le modalità di fruizione applicate finora, con turni di 25 persone ogni mezz’ora, sono state adeguate, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e della salvaguardia dell’allestimento, l’Amministrazione ha deciso di prorogare il periodo sperimentale fino alla fine dell’anno per poi andare a regime.

Per promuovere il Museo presso gli operatori del territorio, nei mesi scorsi sono state organizzate alcune iniziative di comunicazione dedicate alle guide turistiche e alle guide escursionistiche-naturalistiche, è stato approvato l’inserimento del Museo nel circuito Abbonamento Musei e definito un apposito regolamento per l’utilizzo dell’aula didattica situata di fronte al castello.

In accordo con la Soprintendenza ai beni e alle attività culturali, sono state disposte la gratuità per la fascia da 0 a 18 anni e una nuova tariffa ridotta, pari a 3 euro, per la fascia da 19 a 25 anni.

Inoltre, è stata approvata la realizzazione di un programma di massima di eventi e aperture straordinarie, tra le quali, il prossimo 18 maggio, in occasione della Giornata internazionale dei Musei, quest’anno dedicata al tema “Musei, sostenibilità e benessere”, l’applicazione della tariffa ridotta e l’organizzazione di due escursioni sul territorio.

Nel periodo estivo autunnale saranno proposte alcune escursioni sul territorio in abbinamento alla visita al Museo, corsi di approfondimento e verranno riproposti i “Mercoledì al Museo”, laboratori didattici per bambini dai 6 agli 11 anni, nelle aule didattiche del museo.

Infine, al pari degli altri siti espositivi, dal 16 al 24 settembre, nell’ambito di Plaisirs de Culture en Vallée d’Aoste, l’ingresso al Museo di Scienze naturali Efisio Noussan sarà gratuito.