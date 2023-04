Nuovi interventi economici a favore persone con disabilità anche di tipo cognitivo

A distanza di 13 anni dalla approvazione la Giunta regionale ha ritenuto opportuno intervenire su una importante legge che garantisce risorse significative a favore delle persone in situazione di bisogno che necessitano di assistenza. "Con il nuovo testo - spiega l'assessore Carlo Marzi, "abbiamo previsto innanzitutto il sostegno economico a favore delle persone con disabilità anche di tipo cognitivo che necessitano di assistenti personali. Abbiamo previsto una nuova misura a favore delle donne vittime di violenza per accompagnarle nel percorso verso l'autonomia finanziaria".

E' stata poi riattivata una misura che era stata sospesa nel 2013 e che prevede la possibilità di erogare contributi a favore delle persone con disabilità per far fronte a spese accessorie a quelle strettamente sanitarie che non sono coperte dal Servizio sanitario: ad esempio, per le famiglie che sostengono spese ingenti per accompagnare e assistere i figli disabili che usufruiscono di servizi sanitari fuori valle".

E' stata poi data copertura legislativa a interventi economici a favore delle persone con disabilità gravissima e Sla, prima previsti solo da disposizioni nazionali, che portano la legge ad avere un costo complessivo aggiuntivo di 350.000, euro per un intervento complessivo previsto dalla 23 di quasi 6,7 milioni di euro.

Il disegno di legge si compone di venticinque articoli e reca modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi di sostegno e promozione sociale), con l’obiettivo di fornire un quadro normativo adeguato all’interno della disciplina degli interventi economici regionali a sostegno delle famiglie e di promozione sociale.

"Con l’aggiornamento - aggiunge Marzi - si intende introdurre nuove azioni complementari a quelle esistenti, attualizzando gli interventi a sostegno delle persone e delle famiglie in difficoltà al contesto territoriale attuale e alle esigenze emerse nell’ultimo periodo di applicazione della legge".

Infatti sono previste misure economiche e socio-assistenziali a favore di minori, giovani, adulti e delle loro famiglie, di soggetti non autosufficienti e di coloro che versano in condizioni di difficoltà socio-economica, presentando norme e disposizioni chiare, di facile lettura e di immediata interpretazione.